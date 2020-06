Støre om Palme-saken: – Grunn til å kalle dette en politiskandale

Onsdag kunngjorde svensk påtalemyndighet at de tror avdøde Stig Engström sto bak drapet på Olof Palme i 1986. Siden han er død, avsluttes etterforskningen.

Engström har vært i etterforskernes søkelys lenge, og omtales gjerne som Skandiamannen.

– Jeg ser det slik at vi har kommet så langt som vi kan i etterforskningen, opplyser Palme-gruppens leder, førstestatsadvokat Krister Petersson, onsdag formiddag.

Engström døde for 20 år siden, og derfor avsluttes en av verdenshistoriens mest omfattende drapsetterforskninger.

Selv om etterforskningen av drapet på Olof Palme nå formelt er avsluttet, er saken ikke over, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Dette er fortsatt et stort traume i svensk samtid. Man setter ikke strek for en så dramatisk hendelse, og det kommer nok til å bli stilt flere spørsmål i etterkant, sier Støre.

Ap-lederen sier til TV 2 at han tror det er et stort sinne over at saken ikke ble oppklart. Han mener det er grunn til å beskrive Palme-saken som en politiskandale.

– Hvis det er denne personen som de peker på, fikk han gå i langt over ti år før han døde, og ble ikke forfulgt etterforskningsmessig. Det opprører mange, sier Støre.

Löfven: – Mye ble gjort feil

Sveriges statsminister Stefan Löfven mener Palme-etterforskerne har gjort et grundig arbeid, men sier det beste ville vært å finne tydelige bevis.

– Så langt er man ikke kommet, konstaterte statsministeren på en pressekonferanse onsdag.

Han har tillit til påtalemyndighetens konklusjon i Palme-saken og sier det da er deres avgjørelse å avslutte etterforskningen.

Samtidig understreker han at det beste ville vært å finne tekniske bevis eller andre bevis som kunne ledet fram til en fellende dom.

– Men jeg konstaterer at det er gjort et grundig arbeid. Det her er nok så nær sannheten man kan komme, mener statsministeren.

Löfven påpeker også at det ser ut til at mye ble gjort feil i tidligere faser av den 34 år lange etterforskningen av drapet på tidligere statsminister Olof Palme.

Löfven sier den uløste saken har vært et traume og at det er Palmes etterlatte som har hatt det verst.

– Jeg håper inderlig at dette såret nå kan leges, sier statsministeren.

Kriminolog ikke overbevist

Påtalemyndighetens pressekonferanse om Palme-drapet var en kolossal skuffelse, mener forfatter og pensjonert kriminolog Leif G.W. Persson.

– Jeg trodde at man hadde noe som det gikk å ta tak i, bite i, men det hadde man altså ikke. Det hele er veldig trist, sier Persson i svensk TV4s direktesending, som omtales av Aftonbladet.

Under onsdagens pressekonferanse sa Palme-gruppens leder Krister Petersson at den såkalte Skandiamannen Stig Engström trolig er gjerningsmannen.

Men Persson påpeker at det ikke er funnet noe våpen som kobles til Engström.

– Etter å ha hørt Peterssons utlegning om at det må være han som har gjort det, er jeg langt fra overbevist, sier Persson.

Palmes sønner: For oss er dette overbevisende

Olof Palmes sønner er skuffet over at det mangler tekniske bevis som kan fastslå hvem som drepte faren, men kaller konklusjonene til Palmegruppen overbevisende.

– Redegjørelsen om vitneforklaringene og bevismaterialet rundt drapsstedet er for oss overbevisende når det gjelder påtalemyndighetens vurdering i skyldspørsmålet og utpekingen av gjerningsmann, skriver de tre sønnene, Joakim, Mårten og Mattias, i en felles uttalelse.

Svenske etterforskere har konkludert med at den såkalte Skandiamannen, Stig Engström, trolig er mannen som drepte Palme.

– Mot denne bakgrunnen ser vi det som en rimelig beslutning å avslutte etterforskningen. Vi er selvfølgelig skuffet over at konkluderende teknisk bevis ikke kan legges fram, skriver sønnene.

(TV 2/NTB)