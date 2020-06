Signerer nordmann for tredje gang

Onsdag ble det kjent at Nordavinds internasjonale CS-lag har signert norske Haris «H4RR3» Hadzic permanent.

Hadzic har figurert som reserve for Ruben «Rubino» Villarroel i hans skadefravær, og etter måneder med stillhet letter klubben endelig på sløret.

Det har lenge vært ryktet at Hadzic skulle ta over permanent.

Hovedpersonen selv er veldig fornøyd.



– Det er godt å være tilbake i varmen igjen. Jeg var ikke så veldig langt unna å gi opp etter at jeg ikke ble resignert ved nyttår, men jeg visste at jeg ikke hadde nådd min toppform og at jeg heller ikke var fullt utviklet, noe jeg tror også gjorde at jeg ikke ble med videre, forteller Hadzic.



Hadzic er nå en av flere nordmenn som nå spiller CS på toppnivå. Tidligere i vår forsøkte han og Nordavind og kvalifisere seg til storturneringen BLAST premier hvor de hadde møtt Håvard «rain» Nygaard og FaZe, men de kom seg ikke ut av gruppespillet.

Hadzic har tidligere spilt for Nordavind og er nå tilbake i den sorte drakten. Foto: Sindre Stien/Good Game

Fortsetter som før

Hadzic ønsket ikke å snakke mye om «Rubino», men forteller at rollen hans i laget fortsetter slik den har vært i hans reservetid.

– Når det kommer til Ruben er ikke det noe jeg skal blande meg inn i, han har hatt sine skadeproblemer og det er jo synd. Rollen min i laget forblir som den har alltid vært, mens «HS» leder, «Natosaphix» er AWP-er, «Cromen» og «Tenzki» rifler sammen med meg.

Daglig Leder i Nordavind, Stein Wilmann sa følgende da Gamer.no spurte om Villarroel var benket.

– Han er fristilt fra kontrakten.

Laget har ikke satt seg et nytt mål for 2020 enn tidligere, og fortsetter i samme stil.

– Akkurat nå er vi i en fase hvor vi konstant prøver å finne hva som er best for oss og hvordan vi kan bli bedre som et lag. Målene er selvfølgelig å vinne eller komme så langt vi kan i alt vi deltar i.

LES OGSÅ: Nordavind satser på to lagoppstillinger i Counter-Strike

Belastende periode

Ruben «Rubino» Villarroel sier til Gamer.no at det har vært noen tøffe måneder, men at han håper å se fremover snart.

Ruben «Rubino» Villarroel er ute av lagoppstillingen. Det er usikkert hva nordmannen gjør videre. Foto: Sindre Stien/Telialigaen

– De siste månedene har vel vært harde for meg mentalt og psykisk, det å ha to skader på så få år. Tidligere så hadde jeg problemer med øynene, og nå armen. Begge delene er noe av det viktigste for å kunne spille, og det er jo noe ingen ønsker, men jeg må bare se det positive og få et «wake up call».

LES OGSÅ: – «RUBINO» har fått en betennelse i armen



Planene til Villarroel er foreløpig uklare, men han håper å være tilbake snart.

– Planene mine fremover er jeg relativt usikker på, jeg brenner fortsatt for Counter-Strike, men nivået jeg selv forventer av meg er ikke det som det har vært til tider, avslutter Villarroel.