Hergeirsson med forlenget kontrakt – avtale til ut 2024

Hergeirsson fikk jobben i 2009 og overtok da etter Marit Breivik. Hun hadde ansvaret i 15 år.

Nå er Hergeirsson-kontrakten forlenget med lengde ut 2024. Det året er det OL i Paris.

– Det er flere grunner til det. Det er fantastisk å være en del av norsk håndball. Det er høye mål, topp og bredde. Det inneholder egentlig alt. Håndballforbundet er en veldreven organisasjon med gode verdier. Det som trigger meg aller mest er utviklingsarbeid. Å utvikle meg selv, de rundt meg og bidra til at vi utvikler oss som mennesker, toppspillere og landslag, sier Hergeirsson til TV 2.

– Er dette din siste avtale?

– Det vet jeg ikke. Vi tenker som i mesterskap: Vi tar én kamp om gangen. Jeg er ydmyk og klar over hva jobben innebærer. Så lenge jeg er topp motivert og ønsket i disse fire årene, jobber jeg alt jeg kan for å nå målene som er satt. Jeg vet at ting kan svinge, men jeg tror det er viktig å leve her og nå, forteller han.

Nyheten om kontraktsforlengelsen blir godt mottatt i spillergruppen.

– For oss er det en veldig god nyhet at Thorir fortsetter. Kontinuitet har alltid vært en viktig del av vårt arbeid i landslaget. Thorir er ekstrem på det å bygge lag, og han er en som alltid fremmer arbeidsmoral, grundighet og samhold. Siden han tok over har han ledet laget til mange titler og oppturer, samtidig som han har stått stødig hele veien, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

EM neste

Norge skal etter planen spille EM på hjemmebane i desember. OL-plassen (Tokyo neste år) er ikke sikret. Den må Norge booke i en kvalifiseringsturnering i mars neste år.

Der er vert Montenegro, Romania og Thailand motstandere. De to beste får OL-billett.

Under Hergeirsson har Norge vunnet flere titler. Dette er fasiten under islendingen:

* 2019 VM: 4.-plass

* 2018 EM: 5.-plass

* 2017 VM: Sølv

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2013 VM: 5.-plass

* 2012 EM: Sølv

* 2012 OL: Gull

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse

(©NTB)