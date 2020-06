Maddie-mistenkt skal ha diskutert drap på barn med annen pedofil

Mannen som er mistenkt for å stå bak kidnappingen av Madeleine McCann kan ha fått tips om at jenta var alene av ansatt på hotellet.

Politiet skal ha identifisert en ansatt ved feriestedet i Portugal som kan ha gitt informasjon til den mistenkte tyskeren, skriver Sky News som siterer portugisiske medier.

Ifølge opplysningene tipset den ansatte den mistenkte om at foreldrene til jenta spiste sammen med venner på en tapasbar på området hver kveld, mens jenta lå og sov.

Det var fra dette feriekomplekset i Lagos, Portugal, tre år gamle Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: CARLOS COSTA / AFP

Tysk politi har startet drapsetterforsking, men sier de trenger hjelp fra publikum for å komme til bunns i saken.

Den mistenkte er en 43 år gammel mann som sitter fengslet i tysk fengsel på grunn av andre kriminelle forhold. Han omtales i tyske medier som Christian B.

Diskuterte kidnapping og drap

Politiet har oppdaget at Christian B. har diskutert kidnapping, voldtekt og drap av en jente i samtale med en annen pedofil. Han skal ha formidlet ønske om å «fange noe lite og bruke det i dagevis», skriver den britiske avisen The Times, som siterer tysk påtalemyndighet.

Når han ble spurt om faren ved å bli tatt, svarte han avfeiende: «Meh, hvis bevisene er ødelagt ...»

Har ikke nok bevis

– Vi mistenker denne mannen, men vi har ikke nok bevis for å ta ham til retten, sier den tyske påtaleansvarlige, Hans Christian Wolters, til Sky News.

Her er Madeleine McCann få dager før hun forsvant. Foto: AFP/privat

– Vi håper noen britiske turister kan hjelpe oss med å ta personen som drepte Madeleine McCann, sier Wolters.

– Den mistenkte bodde i nærheten av Praia del Luz. Hvis noen har kjent ham, så ber vi dem ta kontakt, sier han.

Han sier at all informasjon er interessant. Hvor han bodde, hvor han jobbet, hvem han var sammen med, og hva han var interessert i.

Trolig drept etter kort tid

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, få dager før hun ville fylt fire år. Foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.

BOLIG: I dette huset nær Lagos, Portugal, bodde den mistenkte tyskeren da Madeleine McCann forsvant. Foto: Reuters/Rafael Marchante Foto: Rafael Marchante

Den tyske 43-åringen skal ha reist rundt i Portugal i en campingbil, og politiet mener han bodde i området der treåringen forsvant i det aktuelle tidsrommet.

Foreldrene til Madeleine McCann håper fremdeles at datteren er i live et sted, men tysk politi er tydelige på at de mener jenta ble drept kort tid etter hun ble kidnappet.

– Det er mange fakta som tyder på at hun er død. Ingenting tyder på at hun er i live, sier Wolters.

Koblet til annen kidnapping

Tysk politi mistenker også Christian B for å stå bak forsvinningen til en fem år gammel tysk jente som er savnet. Inga Gehricke (5) forsvant fra en familiefest i Saxon-Anhalt- regionen sørøst i Tyskland 2. mai 2015.

I forrige uke ble det åpnet ny etterforskning av forsvinningen til Inga Gehricke (5). Politiet mistenker at sammen mann kan stå bak forsvinningen til både Madeleine og Inga. Foto: Polizei Sachsen-Anhalt via AP

På tross av store leteaksjoner ble hun aldri funnet. Det er nå satt i gang ny etterforskning av saken.

Christian B. bodde på en eiendom ca 10 mil fra der Inga forsvant. Politiet gjennomsøkte eiendommen hans i 2016, uten resultat.

Den 43 år gamle Christian B, ble i 2017 dømt for seksuelle overgrep mot barn og besittelse av overgrepsbilder av barn i retten i Braunschweig i Nord-Tyskland. Mannen måtte sone en dom på ett år og tre måneder. I dag soner han en dom i Kiel for andre forbrytelser.