Ble vitne til brutalt drap på åpen gate i Haugesund: - Forferdelig

Tirsdag formiddag ble en mann i 30-årene knivstukket på åpen gate i Haugesund. Fornærmede døde senere på kvelden, og en mann er siktet for drap.

Tirsdag formiddag fikk politiet meldinger om en knivstikking midt i sentrum av Haugesund.

En mann ble sendt til sykehus med stikkskader og døde senere av skadene. En mistenkt mann ble pågrepet av politiet på stedet og er nå siktet for drap.

Det var flere øyevitner til hendelsen som fant sted i byens travleste handlegate, midt på lyse dagen.

– Hakket på han

Sakawrat Haakonseth og Ulaiwan Simonsen driver butikk i Haraldsgaten.

De ble begge vitner til hendelsen, og forteller til TV 2 at det var et forferdelig syn.

– Vi hørte høy skriking, så vi løp ut fra butikken for å se hva som skjedde. Da så vi en person ligge på bakken, mens en annen mann hakket i ham med en kniv, forteller Haakonseth.

– Det var voldsomt, og blod overalt, fortsetter hun.

TV 2 møter dem dagen etter hendelsen. Simonsen sier hun sov dårlig i natt, og at det var ekkelt å dra på jobb i dag.

– Hjertet banket litt ekstra. Det er trist, forferdelig og grusomt, sier hun.

Løp til vinduet

Ina Marie Lund Skinnes og Kristian Monsen bor på et hotellrom i nærheten, og også de hørte skriking utenfor.

– Vi løp til vinduet. Da så vi en mann rope etter hjelp, mens en mann stakk han med kniv. Det var helt forferdelig, sier Skinnes.

– Det var masse blod overalt. Mannen som knivstakk ropte og skrek til folk rundt, legger Monsen til.

SÅ DRAPET: Kristian Monsen og Ina Marie Lund Skinnes var vitne til knivstikkingen fra hotellrommet. Foto: Thomas Mortveit

Ikke gjennomført avhør

Det ble onsdag ettermiddag gjort et forsøk på å avhøre mannen som er siktet for drapet.

Ifølge politiet har han ikke ønsket å la seg avhøre onsdag, men har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide med politiet.

Mannen har fått oppnevnt Ole Christian Paasche, i advokatfirmaet Advokatene Storhaug og Paasche, som forsvarer.

– Jeg har hatt en samtale med ham i dag. Han ble gjort kjent med at episoden i går fikk et dødelig utfall, og på bakgrunn av det ønsker han å vente med avhør ut fra allmenntilstanden hans, sier Paasche.

Det er uklart når det blir nye avhør. Politiet vil forsøke igjen torsdag.

Har video av drapshandlingen

Siktede har tilhørighet til Haugesund, og er ikke kjent for politiet fra tidligere. Fornærmede er kjent for politiet fra tidligere, men politiadvokat Sveinung Andersen forteller at de ikke vil gå nærmere inn på det.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, men vi har fokus på å kartlegge hendelsesforløpet. Vi har fått tilgang til videoer fra deler av hendelsen, og gjort flere vitneavhør, forteller Andersen.

Han forteller at flere av vitnene har vært preget i ettertid.

– Det er åpenbart at det gir sterke inntrykk. Vi har hatt en rekke vitneavhør som har vært sterke, sier han til TV 2.

Ber om hjelp fra Kripos

Klokken 14 opplyser politiet i en pressemelding at de forsøker å finne ut mer om relasjonen mellom avdøde og siktede.

– Det er for tidlig å si noe konkret om dette, men det vi kan si er at de involverte ikke har en familiær relasjon, sier påtaleansvarlig Øyvind Bore.

Politiet har nå anmodet Kripos om bistand til tekniske undersøkelser, både på åstedet og på tilstøtende bygg i nærheten.

Per nå er det ikke oppnevnt bistandsadvokat for de etterlatte.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Haugaland tingrett på torsdag klokken 13.