Mange drømmer om ny bil. Biler er som kjent dyre og ofte må det en lånefinansiering til før drømmen kan gå i oppfyllelse og en skinnende ny bil kan rulle inn på gårdsplassen.

Men nå kan det dukke opp skjær i lånesjøen. I alle fall om du er blant dem som drømmer om å låne penger til en bensin- eller dieselbil. Du kan rett og slett risikere å ikke få låne penger til en slik bil i det hele tatt.

Lån kun til elbil og ladbar hybrid

– Sammen med kundene vil vi hele tiden ta ledelsen mot den mest bærekraftige utviklingen. Vårt mål er å hele tiden å presse på utviklingen. Det gjør vi nå ved å si "nei" til finansiering av nye bensin- og dieselbiler. Vi er inneforstått med at dette kanskje ikke vil bli like godt mottatt og populært hos alle og at det kan koste kunder på kort sikt. Det sier sier Charlotte Skovgaard som administrerende direktør i Mercur Andelskasse, i Danmark.

Charlotte Skovgaard, administrerende direktør, i Mercur Andelskasse gir ikke lengre lån til nye fossilbiler. Foto: Mercur.

For å videreføre utviklingen mot mer miljøvennlige alternativer, er det i Mercur billigst å låne til kjøp av en elbil, mens et lån til en ladbar hybridbil er litt dyrere.

– Jo mer grønt, jo billigere, lyder Mercur Andelskasses mantra.

Elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Gir lån til brukt fossilbil

Elbilandelen i Danmark var i 2019 på bare 2,4 prosent. Dette til tross for at regjeringens mål er at alle nye biler innen 2030 skal være lavutslippsbiler. Og fra 2035 nullutslippsbiler.

– På kort sikt er det mer bærekraftig å bruke de eksisterende bilene, til livets slutt, enn det er å produsere nye, selv om de kjører på strøm.Derfor kan man fremdeles få låne penger til en brukt bensin- eller dieselbil, men bare til de mest drivstoffeffektive. Målet vårt er, på sikt, å slutte å finansiere alle fossile biler, sier Charlotte Skovgaard, i en pressemelding.

Så vidt oss bekjent er dette den første banken som innfører et slikt system. vil flere andre følge etter?

Les også: Dette er bruktbilene som blir solgt i en fei

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg