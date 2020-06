Forren har ikke trent fotball på tre måneder – mener selv han er kampklar

Vegard Forren (32) mener han er i god fysisk forfatning, til tross for at han ikke har trent sammen med et lag på tre måneder.

Se Forren på Brann-trening i videovinduet øverst.

Onsdag hadde Vegard Forren sin første trening som Brann-spiller. Det er snart to uker siden 32-åringens kontrakt med Molde ble terminert, og Forren hadde heller ikke vært en del av moldensernes fellestreninger de siste tre månedene.

Vil bidra allerede fredag

Likevel mener den tidligere landslagsstopperen at han er klar til å bidra i Branns generalprøve mot Øygarden fredag, og Eliteserien-starten mot Haugesund allerede om en uke.

– Jeg har sagt at jeg er kampklar fredag, så får vi se. Planen er i hvert fall å snike til seg 45 minutter, men det kan hende at de som styrer har en helt annen oppfatning. Vi får se.

– Kamptrening er aldri feil, og kroppen tåler det. Når fløyten går for en kamp, så skal jeg være klar for 90 minutter også, jeg. Men det er mulig jeg må være litt mer tålmodig, innrømmer Forren til TV 2.

De fleste av Forrens nye lagkamerater hadde fri onsdag, men midtstopperen fikk kjørt seg på egenhånd sammen med Branns fysiske trener Manu Torres.

– Vi skal bli gode venner, vi, sier Forren.

Tre måneder uten fellestrening

Den siste tiden i Molde fikk ikke den nybakte Brann-spilleren ta del i fellesøktene. Men overfor TV 2 avslører han at han likevel fikk trent godt.

– Det har vært tre måneder uten fellestrening. Så det sier seg selv at det skal bli godt å komme inn i en gruppe og trene skikkelig fotball igjen. Samtidig har jeg ikke hatt så mye annet å gjøre på. Jeg har lånt nøkkelen til Eirik Hestad inn til gymmen og sneket meg inn på kveldstid. Der har jeg kjørt en del mølleøkter. Fysisk sett er jeg egentlig ganske bra.

– Men uten å være på feltet med lagkamerater så er det naturlig at det er enkelte ting som mangler. Jeg føler egentlig at det gikk ganske bra i dag. Det kommer fort, det handler bare om å komme i gang sammen med gruppen. Og så hjelper det med litt rutine, som jeg pleier å si.

Familien følger etter

Det har stormet rundt Forren etter at han sto frem med sin spillavhengighet i et intervju med TV 2 for snart to uker siden. Men 32-åringen mener selv han har kommet styrket ut av det hele.

– Det har vært et par hektiske uker, og en hektisk tid. Men man kommer styrket ut av sånt. Det er sånn jeg er skapt, heldigvis. Det har også gått utover nære og kjære som ikke er vant til sånt, men de har vært veldig støttende. Vi har hatt god dialog rundt det og er veldig enige om at vi skal følge opp dette, og det blir veldig viktig for dem, og for meg.

Og snart følger familien etter til Bergen.

– Nå kommer kona nedover etter hvert, og vi har et par barnehagebarn som mest sannsynlig kommer nedover. Det blir en fin og god erfaring for alle. Jeg tror vi alle har godt av å komme seg ut av Molde, litt. Vi gleder oss.

Brann håper å beholde Forren i flere år

Brann og Forren har skrevet under en korttidskontrakt som går ut ved nyttår. Men bergenserne håper det skal bli et lengre samarbeid.

– Vi håper jo at det skal bli et veldig godt forhold mellom Brann og Vegard, og det hadde vært veldig kjekt. Men slik det var nå, så var det dette som var mulig. Det er selvsagt noe vi håper skal bli en god historie mange år fremover, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Forren selv vil helst prate om denne sesongen.

– Jeg er ikke her bare for å kickstarte karrieren. Jeg er her for å vinne mange fotballkamper og bidra positivt på en bra måte. Jeg prater nok litt for mye av og til, men det er ikke det jeg liker best. Det handler om å prestere ute på banen. Og så får vi ta litt ting under underveis og se hvordan det utvikler seg.

– Målet er å spille 30 gode kamper for Brann.