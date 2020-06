Slo ut Liverpool – mener det bør holde til Champions League-tittel

Se Athletic Bilbao-Atlético Madrid søndag kl. 12.55

Atletico Madrid sendte Liverpool ut av Champions League etter en omdiskutert kamp på Anfield 11. mars.

Bortelaget snudde 0-2 til 3-2 etter scoringer av Marcos Llorente og Alvaro Morata i ekstraomgangene. Sammenlagt vant spanjolene 4-2.

Uefa ønsker at de resterende Champions League-kampene skal avvikles i august.

Dersom turneringen ikke kan gjennomføres, har Atletico Madrids president et radikalt forslag: Kåre Atletico Madrid til vinnere av turneringen.

Grunnen? De slo ut regjerende mester Liverpool.

– Det er fortsatt noen sluttspillkamper igjen. Så er det kvartfinaler, semifinaler og finaler. Vi har fått forståelse av at Uefa prøver å samle alle kampene i én by. Det har vært snakk om Spania, Portugal.

– Ingenting er foreløpig kjent, men vi må ta hensyn til det hypotetiske spørsmålet om hva som skjer dersom turneringen ikke kan gjennomføres. Da bør mesteren være det laget som slår regjerende mester, sier Enrique Cerezo til radiokanalen Onda Cero.

Uten å ta for hardt i: En slik løsning ville garantert skapt mye oppstyr i Fotball-Europa.

Kampen på Anfield var en av de siste kampene med publikum til stede. Avgjørelsen om å tillate publikum på kampen er blitt kraftig kritisert i etterkant.

En analyse gjort av NHS (National Health Service) sine data viser at 41 korona-relaterte dødsfall kan spores til kampen mellom Liverpool og Atlético. Det kommer frem i den engelske avisen The Times på bakgrunn av en analyse gjort av Edge Health.

De har samlet data gjennom datamodellering og kommet frem til at 41 dødsfall i perioden 25-35 dager etter kampen kan stamme fra oppgjøret.

Imperial College London and University of Oxford har regnet seg frem til at Spania hadde rundt 640.000 positive korona-saker på det tidspunktet kampen ble spilt, i Storbritannia var tallet 100.000.

Det var 52.000 tilskuere til stede på kampen, blant disse var 3000 Atlético-supportere.