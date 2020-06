Avslører den hjerteskjærende historien bak datterens navn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er ikke tilfeldig at Angelina Jolie (45) sin datter har fått navnet Shiloh.

Det var skuespiller Angelina Jolie (45) som valgte navnet til datteren, Shiloh Jolie-Pitt, som hun har sammen med skuespiller Brad Pitt (56).

Navnet er ikke bare funnet på, men skal hedre et tragisk øyeblikk i Jolie-familiens historie.

Spontanabort

I et intervju med Vanity Fair forteller 45-åringen om historien bak navnet til Shiloh, og Mirror gjengir uttalelsene hennes:

– Det var et navn foreldrene mine nesten ga sitt første barn - det var en spontanabort, forteller Jolie.

Navnet som var tenkt til barnet Jolie sin mor bar på, var nettopp Shiloh Baptist, og de hadde fått inspirasjon fra et spesielt sted.

– Faren min hadde en innspilling i Georgia, og det var det sørligste navnet foreldrene mine kunne komme på, legger Jolie til.

Skuespilleren hadde sansen for navnet selv.

– Det er et navn jeg alltid likte, sier Jolie.

Hun likte det så godt at hun tidligere pleide bruke navnet da hun sjekket inn på hoteller rundt om i verden.

– Jeg valgte å gå under det navnet da Brad ringte til hotellrommene jeg bodde i.

Skuespilleren har tidligere avslørt at hun ville bruke Shiloh Baptist som sitt alias, og at navnet har en bibelsk bakhistorie.

VELGE SELV: Skuespiller Angelina Jolie ønsker at barna skal velge religion selv. Her sammen med barna Pax Thien Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt, og Knox Leon Jolie-Pitt. Maddox Chivan Jolie-Pitt er ikke tilstede på bildet. Foto: Alberto E. Rodriguez

Skal få velge religion selv

Selv om navnet også har en bibelsk bakhistorie, har Jolie sagt at hun ønsker å lære sine seks barn (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne og Knox) om alle religioner.

Årsaken til dette er at 45-åringen ønsker at barna selv skal kunne ta et eget valg når det kommer til religion.

Jolie forteller at hennes tidligere ektemann, Pitt, en gang ga henne en bokhylle i gave. Bokhyllen hadde bøker om alle verdens religioner.

– De kan velge en, eller studere dem alle. Vi skal feire Kwanzaa for jenta vår, og måne- og vannfestivaler for guttene våre. Vi tar dem også med til templer i visse land, men også til kirken, forklarer Jolie.

Kwanzaa er en afroamerikansk høytid som varer i syv dager, og er ment for å knytte bånd til sin kulturelle arv fra Afrika.