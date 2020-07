Bilferie er noe mange av oss har fått prøve i praksis i sommer. En del er akkurat i gang –eller skal gjøre det snart.

Det kan være en flott måte å få oppleve landet på. Men forventning og glede kan fort bli snudd til stor skuffelse, om bilen "tar kvelden" underveis.

For ikke alle biler er like gode – og noen bilmodeller har større risiko for havari, nødstopp og dyre reparasjoner.

Med tanke på akkurat dette, utfordret vi vår egen bilekspert, Benny Christensen. Vi ba han lage en liste over biler han aldri ville kjørt på ferietur med, om han skulle være sikker på å komme fram.

Jeg kommer sikkert til å få noen sinte mailer etter dette, sier Broom-Benny.

– Nå kommer jeg sikkert til å få noen nye uvenner. Det gjør man alltid når man er litt kritisk til et bilmerke som mange har et forhold til.

– Blir det noen store overraskelser her?

– Hehe, ja, for noen kanskje. Men de som har fulgt litt nøye med på Broom, har nok fått med seg noe av dette tidligere, også.

Her er hans kandidater og begrunnelsen:

Dårlig motor og enda dårligere girkasse ... Illustrasjonsbilde.

VW Golf 1,2 og 1,4 TSI med DSG-girkasse:

VW Golf. Dette er generelt greie og gode biler. Unntaket er biler med TSI-bensinmotoren på 1,2 eller 1,4-liter, som ble produsert fra 2006 og fram til 2012.

Problemet er registerkjedet, som blir slakt og forårsake motorhavari. Resultatet er gjerne at motoren må byttes, om feilen ikke oppdages i tide. Det er dyrt og gir feriebudsjettet en skikkelig knekk.

Disse motorene sitter også i mange andre biler som VW Polo, Beetle, Jetta, Tiguan, Touran, Passat, og i Audi A1 og A3, samt i Skoda Fabia, Yeti, Rapid, Superb og Octavia.

En annen ting som gjør at VW er en litt usikker feriebil, er DSG dobbeltclutch automatgirkassa. Den finnes i flere varianter til ulike motorer og biltyper. Noen av disse girkassene er notorisk dårlige, dessverre. Synd, for girkassene er fine som snus når de virker. Men de går i stykker litt for ofte.

Ikke er de lett å få tak i brukt, heller. Det er mange hundre nordmenn som jakter på brukbare DSG-girkasser hver eneste dag!

Skal du kjøre langt kan du risikere at bilen har rustet bort før du er framme. Illustrasjonsbilde.

Mercedes E-klasse 1996 - 2010

Her er det rusten som er det største problemet. Disse bilene ruster jo så fælt at om du skal på en skikkelig langtur med en slik bil, risikerer du at den ruster bort for deg underveis.

Det var virkelig ille da dette stod på som verst. De kostbare bilene nærmest smuldret opp og kundene fortvilte. De rustet overalt. Du nærmest hørte at stålmarken tygde i seg dører, bagasjelokk, panser og fjæringfester.

Det var månedsvis med ventetid på verksted for å få utbedret skadene. Mange, kanskje særlig de med en bruktimportert doning, slet i tillegg med å få dekket dette på garantien. Problematikken rundt dette var en gjenganger her på Spør Benny-seksjonen vår på Broom.

BMW og 2-liters dieselmotor kan være en dårlig kombinasjon. Illustrasjonsbilde.

BMW X3 2,0d

Registerkjedet er også hovedproblemet på BMWs 2-liters dieselmotor som ble produsert mellom 2007 og mars 2011, med motorkoden N47. Også her ender det ofte med kostbart motorhavari, om man ikke er heldig og oppdager feilen i tide.

Ofte ender det uansett med motorbytte, for her sitter kjedet så klønete til at mange velger å ta ut motoren om man skal montere nytt kjede, strammere og registerdrev. Prisen blir fort omtrent den samme som en ny motor.

Flere BMW-modeller er utstyrt med denne motoren: 1-serie, 3-serie og 5-serie i tillegg til X3.

I tillegg har man de andre vanlige turbodiesel-feilene, som tett partikkelfilter og turbohavari å forholde seg til og som heller ikke er uvanlig.

Man la først turboen midt på gulvet og byde resten av Land Roveren rundt denne. Illustrasjonsbilde.

Land Rover Discovery 3

Land Rover Discovery er en lunefull bil. Men jeg synes de er kjempekule og fine, og har mange ganger hatt lyst på en. Likevel har jeg bestandig endt opp med japansk SUV som Landcruiser eller Pajero istedenfor.

Jeg liker å skru bil. Men jeg foretrekker å gjøre det når det passer for meg – og ikke når det passer for bilen.

Her er det mye som kan gå galt – og det gjør det også. Luftfjærer, kuler og ledd i forstillingen – og de er det mange av. EGR-ventilen kunne man skrevet en hel bok om. Hjullagre, dørlåser, bolter som plutselig knekker til drivreimer. Listen er lang.

Da har jeg ikke en gang nevnt turboen. Når bilen ble bygget la de denne midt på gulvet først. Så bygde de resten av bilen rundt den etterpå. Turboen er i seg selv ikke noe dårligere enn på andre biler, men når den går i stykker må karosseri og ramme skilles for å få byttet den. Her snakker vi noen timers jobb – ikke noe du fikser på en rasteplass. Det koster sjelden under 100.000 kroner, men ganske ofte over.

Skal du ha slik bil, så kjøp den med V8-bensinmotor. Den er tørst som et uvær, men jeg tror likevel det lønner seg.

Audi A5 kan bruke vanvittig mye olje om den har bensinmotor. Illustrasjonsbilde.

Audi A5, bensin

Audi A5 med en litt sinna bensinmotor er egentlig en fin kombinasjon. Men det var vel ikke uten grunn at disse bilene ble levert med en 1-liters oljeflaske i bagasjerommet, til etterfylling når de var nye.

For den ene oljeliteren brukte du fort opp. Disse bilene kan ha et helt enormt oljeforbruk – i størrelsesordenen; du tror det ikke før du ser det ...

Det er en konstruksjonsfeil medfører at legeringen på sylinderveggene ikke er god nok. Det resulterer i unormal slitasje på sylindere, stempler og stempelringer. Hvilket i sin tur altså fører til at bilene med de berørte motorene slurper i seg uhorvelige mengder motorolje.

Det er snakk om 1,8 og 2,0-liters TSFI-bensinmotorer (motorkode CDNB, og CDNC) produsert til og med 2011. Etter det skal de være noe bedre.

Skal du på langtur med en slik bil kan du hive ut brettet med mineralvann i bagasjerommet og erstatte dette med oljeflasker.

Gammel Volvo og stor verktøykasse

– Etter denne triaden, mot det mange mener er både gode og fine biler, må man jo bare spørre hva du selv skal kjøre på ferie?

– He, he ... Ja, jeg er helt sikker på et jeg tråkker noen på en allerede øm lilletå her, men det får både de og jeg tåle.

– Når det gjelder min engen feriebil, er det i år som i fjor, en eldgammel Volvo 142 fra 1974. Planen er å finne noen ruter med hyggelige småveier.

– Det er sikkert veldig mange som ALDRI kunne tenkt seg å reist på ferie i en slik bil også, tror Benny.

Broom-Bennys egen feriebil, er en 46 år gammel Volvo 142.

– Ingen fare med regisiterreim, EGR-ventil eller turbohavari her?

– Nope. Den har ingen av delene. Dette er en svært enkel bil. Det meste er manuelt / mekanisk, oversiktlig og greit å reparere underveis om noe skulle gå galt.

– Jeg er så gammeldags at jeg har med meg en velfylt verktøykasse på ferie. På en så gammel bil kan alt skje, når som helst. Men jeg håper på det beste og er forberedt på det verste. Det er en god regel når man kjører gammel bil, sier Benny helt til slutt.

Kanskje gjelder det for de som kjører noen av bilene han nevnte over også.

