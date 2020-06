Offentligjør sjeldent bilde i anledning Prins Philips 99 årsdag

Buckingham Palace har gitt ut et nytt foto av paret, tatt 1. juni, for å markere prins Philips fødselsdag. Der har dronningen på seg en kjole av den britiske designeren Angela Kelly som har laget klær til dronningen siden 2002. Hun har også på seg den hjerteformede Cullinan V diamant-brosje som hennes bestemor, Queen Mary, brukte under Delhi Durbar i India i 1911.

Det siste offentliggjorte bildet av Dronning Elizabeth og prins Philip ble tatt 1. juni og offentliggjort tirsdag. Dagen før prinsens 99-årsdag PRESS ASSOCIATION / AFP) Foto: Steve Parsons

Prinsen har ikke vist seg offentlig siden desember, da han tilbrakte fire døgn på sykehus der han var innlagt til observasjon for en ikke spesifisert tilstand.

Tidligere i fjor gjennomgikk han en hofteoperasjon, og han har også hatt hjerteproblemer de siste årene.

Prins Philip er den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie, men har ikke hatt offisielle oppgaver siden 2017.

Den 94 år gamle monarken og hennes ektemann gjennom 72 år praktiserer for tiden sosial distansering på Windsor Castle, ettersom de på grunn av sin alder er i risikogruppe.

Dronningen fylte 94 år i april.

