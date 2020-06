Kragerø-ranssiktede menn varetektsfengslet

De to mennene som er siktet for grovt ran og frihetsberøvelse i Kragerø, er i Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i henholdsvis fire og to uker.

Den ene av de to er 28 år gammel og fra Skien og den andre 37 år og fra Porsgrunn. Den yngste fikk den lengste varetekten, men begge er underlagt brev- og besøkskontroll og må sitte i full isolasjon under hele fengslingsperioden.

Kjennelsen er i samsvar med politiets begjæring. Fengslingsmøtene gikk bak lukkede dører uten de siktede til stede.

Begge nekter straffskyld. De to er godt kjent for politiet og har en lang kriminell bakgrunn.

Tilfeldig offer

Til politiet har ranerne gitt en forklaring om hvorfor de endte opp hos en 46 år gammel kvinne i en utkantgrend i Kragerø. Ifølge forklaringen var hun et tilfeldig offer.

Mennene har forklart at de jaktet på flere kilo hasj på avveie. De mente den var stjålet fra en avdød mann, og at en venn av kvinnen hadde noe med dette å gjøre, skriver Varden onsdag.

Kvinnen ble søndag kveld tatt som gissel i et væpnet ran i Kragerø. De to mennene tok henne med seg i en bil fra hennes hjem. Etter en biljakt langs E18 ble bilen stanset, og de to mennene ble pågrepet. Kvinnen kom ikke fysisk til skade.

Mulig flere pågripelser

Under biljakten kastet de siktede ut gjenstander fra bilen langs E18. Politiet har bekreftet at de har gjort funn under etterforskningen, men har foreløpig ikke sagt noe om hva de har funnet.

– Det ble en dramatisk pågripelse med bevæpnet politi. En av de pågrepne ble bitt av en politihund, har politistasjonssjef Øystein Skottmyr ved Kragerø politistasjon forklart.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

