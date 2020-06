Byggeboom: Traff planken i korona-krisa

– Jeg skal bygge svær terrasse for dattera, og da blir det en solid mengde med material, sier Pål Sødergren i Ålesund til TV 2.

Han er ikke alene om å bruke tid og penger på uteplassen. TV 2 har hentet inn tall fra de største byggvarekjedene i april og mai. De forteller om byggeboom i privatmarkedet.

– Det er helt formidabelt det som skjer. Mange som har hatt en drøm om den perfekte terrassen virkeliggjør dette nå. Det har vært en annerledes koronaeffekt hos oss, sier kjededirektør Espen Braaten i OBS Bygg.

340 vogntog

Søndergren forstår godt at folk har gått «mann av huse».

– Gleden av å ha en fin uteplass er helt ubetalelig. Man kommer seg bort fra TV og ut til grill, og frisk luft, sier Sødergren som skal bygge 120 kvadratmeter terrasse.

Bare OBS Bygg alene har solgt flere terrassebord de siste to månedene nok til å bygge platting på Ullevaal stadion 50 ganger - eller 340 fullastede vogntog med terrassebord.

– I løpet av åtte uker frem til nå første uka i juni har vi solgt fire millioner løpemeter mer med terrassebord. Det tilsvarer ca. 500 000 kvadratmeter, opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til TV 2.

I løpet av april og mai økte salget av terrassebord med 85 prosent. Økningen i salget av terrasseskruer og beis er like heftig.

– Det går så det griner. Andre malingsprodukter har omsetningsvekst på opptil 65 prosent, sier Kristiansen.

Også hos Montér melder de om rekordstor trafikk.

SJEF: Endre Fløystad er konstituert direktør hos Optimera./Montér

– Vi har i april/mai opplevd en dobling i privatsalget av mange sesongrelaterte produkter som maling, terrassebord, hage og grønt, grill m.m. Netthandelen på monter.no har også hatt en betydelig økning siden midten av mars, opplyser konstituert administrerende direktør Endre Fløystad hos Montér til TV 2.

Proffbekymring

Løvenskiold Handel og Maxbo opplever også god omsetningsøkning.

– De produktkategoriene hvor vi har hatt størst omsetningsøkning har vært lekeapparater til barn og typiske produkter for hage og uteområdet, hvor vi for enkelte produkter har hatt en femdobling i forhold til normalt salg. For utendørs maling og terrassebord har vi opplevd en dobling av omsetningen målt mot tilsvarende periode i fjor, opplyser markedsdirektør Eirik Grønlie til TV 2.

Men de opplever også store geografiske forskjeller.

– På Sør- og Østlandet og rundt større byer har vi sett en betydelig økt forbrukeromsetning, som en følge av flere nordmenn med hjemmekontor kombinert med en tidlig og varm vår. For typiske hyttekommuner og for Midt- og Nord-Norge har det vært tilsvarende roligere, sier Grønlie.

Bransjen er imidlertid samstemte på at høsten blir langt mer krevende, og at byggenæringen står foran en betydelig reduksjon i aktivitet grunnet lavere igangsetting av nybygg det neste året.

– Vi tror forbrukeromsetningen vil stå seg godt gjennom sommermånedene, men ser med bekymring på utviklingen for proffmarkedet gjennom høsten, sier Grønlie som er markedsdirektør for Løvenskiold Handel og Maxbo.