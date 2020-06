Det duskregner utenfor Oakwell stadion i Barnsley, nord i England. Skyene henger lavt over den tidligere gruvebyen, det lukter karakteristisk av frityr og kullfyring, som det bare kan gjøre i britiske byer. Jeg er på vei til hotellet mitt i skumringen og det er da jeg får øye på den – og tenker med meg selv:

Jøss, hva gjør DEN bilen her? Kan det være noen som har kjørt seg seriøst bort?

Vi er tilbake på tidlig 2000-tall. Jeg har akkurat har sett favorittlaget mitt tape enda en hjemmekamp (hvem det var mot kan jeg ikke lenger huske, bare at det ble tap). Etter matchen har jeg vært innom puben sammen med noen bekjente, og nå er jeg på vei til Queens Hotel. En gang ganske fasjonabelt, nå mest av alt slitent.

Det er da den dukker opp, en diger, blank og skinnende Bentley. En voldsom kontrast til gatebildet som ellers stort sett består av åtte-ti år gamle småbiler, gjerne godt innbulket. Barnsley er ikke akkurat stedet du drar til for å se på fine biler.

Bak rattet får jeg øye på en kar jeg bare har sett på bilder før. Det er faktisk selveste klubbeieren, nå avdøde Patrick Cryne. Etter å tjent veldig mange millioner pund på IT-selskapet sitt iSoft, kjøpte han rett og slett fotbalklubben i den gamle hjembyen sin – og fikk den på rett kjøl etter mange tøffe år. Nå har han tydeligvis vært på kamp selv!

Jeg rekker å vise tommel opp, Cryne hilser tilbake, så forsvinner han og Bentleyen rundt et mursteinshjørne og blir borte.

Oakwell stadion i Barnsley, ikke nødvendigvis stedet man forbinder med en Bentley...

Nå handler det om SUV

Denne episoden kommer jeg på når jeg parkerer en flunkende ny Bentley Bentayga utenfor Ås stadion (uten noen sammenligning for øvrig), mange år senere. Her kommer et par smågutter på sparkesykkel som gjør store øyne når de får øye på bilen.

"Er den din?". "Er den dyr"?

Jeg må dessverre svare "nei" på det første, men "ja" på det andre – og gutta ser ut til være fornøyde med det. "Kul bil", fastslår de, før de sparker videre.

Og jeg kan konkludere med at en Bentley blir lagt merke til i universitetsbygda Ås, akkurat som den blir i Barnsley!

Der Cryne kjørte en klassisk sedan, er det SUV det nå handler om. Bentayga er på mange måter eksemplifiseringen av "nye" Bentley. Da Volkswagen kom inn og tok over selskapet i 1998, var det temmelig skakk-kjørte greier de kjøpte. Modellene var gamle, akkurat som kjøpegruppen. Som engelske bilprodusenter har hatt for vane å gjøre, hadde Bentley klart å rote det skikkelig til for seg selv. Men Volkswagen hadde tro på merkevaren og investerte milliardbeløp i fabrikken i Crewe.

Hekken er den minst særpregede delen av dette designet, men mange legger merke til Bentley-logoen i midten.

Viktig nyhet

Resten er – som det så fint heter – historie. Bentley har blitt en stor suksess. Nye og attraktive modeller har kommet til. Merkevaren har blitt utviklet og rendyrket. Og ikke minst har Bentley klart å hente helt nye kjøpegrupper, kunder som tidligere ikke vurderte merket i det hele tatt.

Det startet med coupéen Continental, som var først ut av de nye Bentleyene. I flere år var den det absolutt hotteste du kunne eie hvis du var overbetalt fotballspiller i Premier League. PR-effekten av noe sånt er naturligvis formidabel. Og Bentley utnyttet den for alt den var verdt.

Bentayga har vært på markedet i noen år og den har fått en nyhet som er svært viktig her i det norske markedet: Den har blitt ladbar hybrid. Det betyr flere hundre tusen kroner i "avgiftsrabatt", og med det startpris på like under 2,5 millioner. Mye penger? Jovisst, men den relativt nystartede norske importøren har faktisk solgt rundt 20 eksemplarer av den allerede.

Bentayga er SUV på første klasse, enkelt og greit!

Hva er nytt?

Det nye er altså drivlinjen. Her kombinerer Bentley en 3-liters V6-bensinmotor (som vi også kjenner fra Audi) med elmotor og batteripakke. Sistnevnte er på ganske moderate 17,3 kWt. Her har det altså ikke vært noen prioritet rundt å dytte inn størst mulig batteri.

Samlet systemeffekt er på 340 hestekrefter. Det sender bilen fra 0-100 km/t på 5,5 sekunder. Og for en måte det skjer på! Det går fort, men det går også særdeles sivilisert for seg.

Møteplasser kommer godt med når veiene er smale. Dette er en STOR bil.

Mye har med kombinasjonen påkostet understell og svært god støydemping å gjøre. Bilen er super-komfortabel, samtidig som den også takler sporty kjøring og svingete veier imponerende godt.

Jeg har kjørt SUV-en som er enda dyrere og mer eksklusiv, Rolls-Royce Cullinan, på engelske landsbyveier. Der klarer den ikke helt å skjule dimensjonene sine. Bentayga er mindre og profiterer på det. Samtidig sluker den motorvei-mil på en temmelig unik måte. Kollega Vegard konkluderte med at han aldri hadde blitt mindre sliten på langtur, enn da han kjørte til Vestlandet med Bentayga for et par år siden. Det er ikke vanskelig å skjønne hva han mener. Setene, komforten, støydempingen – alt bidrar til at du kan kjøre i time etter time uten at det er nødvendig å stoppe.

Har du lagt merke til at jeg ikke har sagt noe om rekkevidden på strøm ennå? Spørsmål nummer én for de fleste ladbare hybrider, føles av en eller annen grunn ikke så relevant her. Men den er offisielt på 39 kilometer, det stemmer godt med det inntrykket vi får på de første, rolige milene. Det er kanskje ikke så mange eiere som bryr seg om det lille de kan spare ved å kjøre på strøm, i stedet for bensin. Men for de miljøbevisste er det naturligvis en god bonus å kunne gjøre unna småkjøringen utslippsfritt. Så får man heller leie inn noen til å plugge inn bilen når man kommer hjem på ettermiddagen.

Interiøret er gjennomført lekkert. Her kan også kjøperne i stor grad påvirke hvordan det skal se ut, valgmulighetene er enorme.

Hva er styrker og svakheter her?

Du trenger neppe å argumentere så veldig mye for styrkene hvis du har kjøpt deg en Bentayga. Dette er en Bentley. Ferdig med det!

Det som skiller den fra omtrent samtlige andre SUV-er på markedet er materialvalg og detaljer. Mange detaljer! Dette er gjennomført lekkert, med skyhøy kvalitetsfølelse. Bentley har også lagt inn noen retrodetaljer, som for eksempel "orgelpipene" på dashbordet og den analoge klokken. Det smaker britisk herregård. Dyrt, uten at det blir vulgært.

Komforten er fantastisk, her stemmer alt fra understell til seter. Noen sportsbil er den naturligvis ikke, men kjøreegenskapene strekker seg overraskende godt mot sportslig, når du ønsker det.

For miljøalibiet skader det naturligvis ikke at du kan kjøre elektrisk over kortere avstander.

Svakheter? Prisen må vel kunne sies å være en ulempe for de fleste av oss. Testbilen klokker inn til nesten nøyaktig tre millioner kroner. Men bortsett fra det? Det blir egentlig litt meningsløst i denne sammenhengen. Bentayga er en gjennomført luksus-SUV. Mye av poenget er også at du kan få den skreddersydd omtrent akkurat som du vil, på det området er det bare Rolls-Royce som overgår Bentley.

Slik kan det se ut i bagasjerommet, hvis du ønsker.

Hvem er konkurrentene?

Cullinan er enda større og enda dyrere. Til gjengjeld er den mindre morsom å kjøre enn Bentayga. Her er det i enda større grad baksetet som gjelder.

Lamborghini Urus er alternativet for de som egentlig ønsker seg en sportsbil kamuflert som SUV. Maserati Levante har særpreg, men blir nok litt for folkelig i denne sammenhengen. Det samme gjør alle de andre premium-SUVene. Bentley er en klasse over samtlige.

Det grønne alibilet er at du kan kjøre Bentayga på strøm, i inntil 39 kilometer.

Vil naboen blir imponert?

Det er det ingen tvil om. Bilen vekker enorm oppsikt. Bentley-designerne har hatt en nøtt her, for diger SUV gir ikke mulighet til de store sprellene. Jo, størrelsen gir den pondus, men pondus kan også en SUV fra for eksempel SsangYong ha.

Denne utfordringen har de løst ved å gjøre fronten til noe helt for seg selv. Vi har til gode å finne mange som synes den er direkte vakker. Men det er heller ikke poenget. Den er slik for at du skal legge merke til den, og det gjør alle som har et snev av bilinteresse.

Ingen tvil: Her har Bentley-designerne satt inn støtet. Fronten ligner ikke på noe annet.

Broom mener:

Det måtte tyskere til for å snu Bentley, og gjøre merkevaren både moderne og relevant igjen. Bentayga er et imponerende stykke bil. Den trykker på alle de riktige knappene. Enten du er engelsk millionær og fotballklubb-eier – eller godt over gjennomsnittet velstående nordmann.

Her er prisen også viktig. Denne kjøpegruppen vil ha noe som skiller seg ut og som det ikke finnes for mange av utenfor golfklubben på sommeren eller chaleet på vinteren. Når du kommer i en Bentayga, er plutselig alle Porschene, BMWene, Audiene og Mercedesene veldig hverdagslige. Og for mange rike personer er det et viktig poeng. Da er den også verdt hver krone.

Mange lekre detaljer i interiøret, også av retro-slaget.

Mye av poenget her er også skreddersømmen. Du kan velge omtrent akkurat hva du vil ha av skinn, treverk, ja edelstener og metaller også – om du skulle ønske det. Naturligvis også farger og nyanser. For mange er det å kjøpe en ny Bentayga et skikkelig prosjekt, der poenget er å bruke tid og nyte selve prosessen, før de får bilen.

At Bentley nå har egen importør og har solgt over 20 eksemplarer av denne bilen i Norge, viser at mange tør å skille seg ut i bilveien. De har gått for en bil som står ut fra omtrent alt annet som ruller på norske veier. Det er det vanskelig å ikke like.

PS: Når jeg skal levere tilbake bilen, skjer det utenfor åpningstid hos Bentley-importøren. Men det er ikke noe problem. De har nøkkeldrop, de også. Så der står jeg med nøkkelen til en bil som koster tre millioner kroner, og putter den inn i "veggen". Akkurat som jeg gjør når jeg skal ha min egen S-Max på service.

Forskjellen er at jeg denne gangen forsikrer meg både to og tre ganger at nøkkelen faktisk har forsvunnet inn, og ikke kan fiskes ut igjen. Jeg vil helst ikke ha ansvaret hvis denne bilen plutselig skulle forsvinne!

Her forsvinner nøkkelen straks inn. Jeg må naturligvis dobbelt- og trippelsjekke at den faktisk er inne...

Hva mener eierne?

"Eierne mener" er Broom-lesernes egen bruktbilguide. Her har vi erfaringer fra flere tusen norske bileiere. Men Bentley-eierne glimrer med sitt fravær? Har du en Bentley? Da håper vi du vil fortelle om den her (eventuelt få noen til å gjøre det for deg).

Visste du at:

– Vi skal kanskje ikke snakke så høyt om det, men under skallet deler Bentayga en god del med både Audi Q7 og (hysj) Volkswagen Touareg.

– Å si at bilen er produsert i England, er en sannhet med litt modifikasjoner. Chassiet blir nemlig laget i Tyskland, men skipes over til England for lakkering og ferdigbygging.

– Vi hadde ventet lenge på Bentayga da den til slutt kom på markedet. Den første konseptutgaven ble vist allerede i 2012.

Testbilen har to separate bakseter. Det betyr også at de ikke kan felles ned, i stedet er det en solid skiluke i midten. Plass og komfort her bak er naturligvis helt som det skal være.

Bentley Bentayga Modell: 3,0 V6 PHEV Motor: 3-liter bensin + elmotor Samlet effekt: 449 hk / 700 Nm Batteripakke: 17,3 kWt Elektrisk rekkevidde: 39 kilometer 0-100 km/t: 5,5 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 480 liter Lengde x bredde x høyde: 5,14 x 1,99 x 1,74 meter Pris testbil: 2.990.000 kroner

