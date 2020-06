Drapet som aldri forsvinner

– Skuffelse, er en av overskriftene i Sverige onsdag.

Etter 34 år skulle det svenske folket endelig få sjelefred. Lege det åpne såret som Palme-drapet fortsatt er i det svenske samfunnet.

På forhånd lekket en sosialdemokratisk politiker at drapsvåpenet var funnet. Det viste seg å være feil. Enkilde-journalistikk er risikosport. Da sjefetterforskeren åpnet pressekonferansen, var det for å si at politiet ikke hadde noe drapsvåpen. Men de hadde en drapsmann.

Indisie-kjede

I nesten halvannen time presenterte Krister Petersson en mengde vitneutsagn som peker mot reklame-konsulenten Stig Engström.

Petersson overtok etterforskningen i 2017. Han bestemte seg for å gå tilbake til start. Til åstedet. Der fant han etter en stund den såkalte Skandia-mannen.

Engström ble sjekket ut av saken allerede i 1987, til tross for at et kvinnelig vitne hadde gitt et godt signalement som passet Engström. Det notatet ble lagt vekk tidlig i etterforskningen. I stedet satt den karismatiske politimesteren Hans Holmér på pressekonferanser og snakket om spøkelser. Teorier om hvem som kunne ha drept Palme.

Tunnelsyn ødela for godt politiarbeid. Etterforskningen sporet av allerede på drapsnatten. Det gikk lang tid før åstedet ble sperret av og riksalarm ble slått.

I mangel av et drapsvåpen ble en lang kjede av indisier presentert onsdag. Indisier er ikke håndfaste bevis i retten, som et drapsvåpen eller DNA-spor. Men så blir det heller ingen rettssak, for Engström døde for 20 år siden.

Politiskandale

Det har allerede vært rettssaker om Palme-drapet. Christer Pettersson ble dømt for å ha drept statsministeren tilbake i 1989.

Samme år ble han frikjent og fikk 300 000 kroner i oppreisning. Hadde han ikke blitt frikjent, hadde vi snakket om justismord etter det vi har fått presentert i dag.

Kvaliteten på politiarbeidet i Palme-saken er svak. Ikke bare i 1986, men gjennom tre tiår.

Det var journalistikk som presset fram politiets interesse for Skandia-mannen. I 2018 presenterte magasinet Filter det omfattende arbeidet til frilansjournalist Thomas Petterson. Han skrev bok om den «usannsynlige morderen», etter å ha gransket Skandia-mannen i 12 år. Pettersson fikk svensk journalistikks høyeste utmerkelse, Guldspaden, for dette arbeidet. Han viste at Engström var på åstedet, hadde motiv, hadde tilgang til våpen og kunne håndtere det.

Opp gjennom årene har mer eller mindre ville konspirasjonsteorier vært blandet inn i Palmedrapet. FBI, CIA, høyrevridde politifolk, sør-afrikansk etterretning. At en død person blir utpekt som drapsmann, basert på indisier, vil ikke stoppe konspirasjonene rundt drapet. Det finnes uhorvelige mengder stoff til blogger, bøker, podkaster og dokumentarer i de 250 hyllemeterne med dokumenter fra Palme-etterforskningen.