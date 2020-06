Kristian (45) jaget rasist av bussen: – Du må ta et standpunkt, også må du følge det

Da en mann i 50-årene plaget en ung kvinne med hijab på bussen til Kristian Kittelsaa, fikk han nok. Nå hylles bussjåføren for at han stod opp mot hverdagsrasisme.

Lørdag formiddag var Tide-sjåfør Kristian Kittelsaa på jobb.

Det var en solrik dag i Trondheim, og fra før hadde han tre passasjerer om bord – to afrikanere og en ung kvinne med hijab.

Alle tre satt med god avstand, slik busselskapet oppfordrer på grunn av hensyn til smittevern.

– Så kom det på en til som satte seg bak den kvinnelige passasjeren. Han begynte å plage henne, for hun satt med hijab og det likte ikke han, sier Kittelsaa til God morgen Norge.

Ba vedkommende om å gå av

Kittelsaa, som satt fem meter foran med radioen på, fikk med seg disse kommentarene til mannen i 50-årene.

Ifølge han ba den unge kvinnen mannen om å slutte og flyttet seg til et annet sete. Mannen flyttet etter og ba henne om å dra hjem til stedet hun kommer fra. Da fikk bussjåføren nok.

HYLLES: Kristian Kittelsaa hylles fra flere hold etter ba en rasist gå av bussen. Onsdag ble han kåret som dagens hverdagshelt i God morgen Norge. Foto: Dag Solheim

– Det endte med at jeg stoppet bussen og ba han om å gå av, sier han og fortsetter:

– Han begynte da å kalle meg stygge ting, og flyttet fokuset over på meg. Men da vi var fire mot en var det ikke så mye han hadde å stille med.

Kittelsaa påpeker at man skal være trygg når man kjører buss, og forteller at han har nulltoleranse mot rasisme.

– Si ifra!

Bussjåføren delte hendelsen på Facebook, og kort tid senere var Adresseavisa saken. I skrivende stund har Facebook-innlegget fått over 4000 reaksjoner og blitt delt intet mindre enn 500 ganger.

– Jeg har fått så mye positivt. Ingenting negativt, og det er jeg egentlig litt overrasket over. Veldig mange takker meg og sier at jeg inspirerer dem til å gjøre det samme.

Kittelsaa mener det er lett å være antirasist på Facebook, men at det og faktisk gjøre noe krever litt mer. Likevel håper han at flere tar bladet fra munnen dersom man er vitne til rasisme.

– Du må si ifra, da. Du må ta et standpunkt også må du følge det, oppfordrer han.

Får ros fra flere hold

Hver dag kårer God morgen Norge hverdagshelter som gjør en innsats for noen i samfunnet. Det er seerne som nominerer personene, og onsdag var Kittelsaa som fikk en ekstra oppmerksomhet på direkten.

Kommunikasjonsdirektør i Tide Buss, Marianne Frønsdal, sier til TV 2 at de er svært stolte av Kittelsaa, og at hans reaksjon er i tråd med retningslinjene til busselskapet.

– Jeg leste om hendelsen. En fin historie. Det er positivt å se at folk reagerer på denne typen oppførsel. At en passasjer blir bedt om å gå av bussen er greit, så lenge sjåføren markerer og snakker til vedkommende på en fornuftig og fin måte. Her var det snakk om uønsket adferd som ikke kunne fortsette, og det hele kunne ha eskalert. Dette handler også om sikkerhet, og sjåføren håndterte det fint, har Frønsdal tidligere uttalt til Adresseavisen.