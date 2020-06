Laget bekrefter: Kristoff sykler Tour de France

Alexander Kristoff skulle etter planen ikke sykle Tour de France i år. I stedet skulle nordmannen prøve seg i Giro d'Italia. Så traff koronapandemien verden med full kraft.

Dermed ble sykkelsesongen satt på vent. Kalenderen ble komprimert, og lagene har lagt nye planer for månedene fremover.

For en knapp uke siden kunne TV 2 avsløre at Kristoff likevel skulle sykle Tour de France. I dag ble opplysningene bekreftet av laget.

UAE Team Emirates har plukket ut følgende ryttere til treukersrittene i høst:

Tour de France: Fabio Aru (Ita), Tadej Pogačar (Slo), Davide Formolo (Ita), David De la Cruz (Spa), Alexander Kristoff (Nor).

Giro d’Italia: Fernando Gaviria (Col), Maximiliano Richeze (Arg), Sebastian Molano (Col), Brandon McNulty (USA), Joe Dombrowski (USA), Valerio Conti (Ita), Diego Ulissi (Ita).

Vuelta a España: David De la Cruz (Spa), Davide Formolo (Ita), Fabio Aru (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Rui Costa (Por).

Kristoff vil etter all sannsynlighet få med seg Sven Erik Bystrøm til Tour de France. For en uke siden skrev Bystrøm i en SMS til TV 2 at «rittprogrammet mitt er så og si identisk med Alex. Blir en hektisk høst med Burgos, Dauphiné, Milano-San Remo, Touren og klassikerne til slutt».

Tour de France starter 29. august til 20. september, og vil bli vist på TV 2.