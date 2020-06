Jon (29) har vært veganer-kjendis i fem år – nå kutter han ut livsstilen

Jon Venus har i mange år vært et forbilde for veganere verden rundt. Nå står han ikke lenger inne for den plantebaserte livsstilen.

Norsk-amerikanske Jon Venus har i mange år frontet vegansk kosthold og plantebasert livsstil i ulike treningsforum og på sin egen hjemmeside, YouTube-kanal og Instagram – hvor han via de to sistnevnte når ut til over 600 000 personer.

I en YouTube-video titulert «I am no longer vegan», publisert 8. juni, forteller 29-åringen om valget han har tatt. På ett døgn har nær 100 000 sett videoen, og i kommentarfeltet raser seerne.

– Jeg er her for å fortelle om mitt nye livsstilsvalg og gi noen perspektiver, sier Venus, som er bosatt i Barcelona med samboeren.

Videre forteller han at han begynte å sette spørsmålstegn ved den årelange veganske dietten og livsstilen for om lag to år siden, da han skulle bli far for første gang.

– Mye ansvar kom inn i livet mitt. Det var mye jeg måtte tenke gjennom og finne svar på.

29-åringen ønsker ikke å kommentere videoen ytterligere overfor TV 2, men har gitt tillatelse til å gjengi den.

Raser i kommentarfeltet

Venus, som av britiske Daily Mail ble utpekt som verdens «hotteste» veganer, forteller at store organisasjoner gjør det enkelt for veganere å tro at de gjør det eneste riktige.

– Jeg sier ikke at det er en feil ting å gjøre. Det jeg sier er at det gjør det lett å ikke sette spørsmålstegn ved ting, og å ikke se ting fra flere sider og perspektiver.

Han sier han ikke kan fortsette å være veganer når han ikke ønsker at hans egen sønn skal vokse opp med plantebasert diett og kosttilskudd. Likevel påpeker han at han skal fortsette med å være «coach» og veilede veganere.

I kommentarfeltet er det nå full forferdelse, og flere mener Venus har lagd en forvirrende video som ikke gir en full forklaring og ordentlig svar på hvorfor han nå legger livsstilen på hylla.

Dette er veganisme Veganere velger mat, produkter og ressurser fra planteriket fremfor dyreriket. Veganere spiser et plantebasert kosthold, og unngår all mat av animalsk opprinnelse. Det vil si at dietten eksluderer kjøtt, fisk, skalldyr, egg, meieriprodukter og honning, og andre ingredienser som stammer fra dyr.

Et vegansk kosthold er basert på belgfrukter som bønner, linser og erter, korn, grønnsaker, sopp, frukt, bær, nøtter, frø og kjerner, planteoljer, urter og krydder.

Veganere unngår bruk av pels, skinn, ull, dun og silke. I stedet velger de klær og sko lagd av andre materialer som lin, bomull, bambus, hamp og syntetiske stoffer.

Veganere støtter ikke dyreforsøk og unngår produkter som er fremstilt ved bruk av dyreforsøk, som kosmetikk, hudpleie- og husholdningsartikler. Veganere støtter heller ikke underholdningstjenester som baserer seg på utnytting av dyr, som sirkus og kommersielle dyrehager.

Kilde: Norsk vegansamfunn

Hetset for eggspising

Det er ikke første gang Venus gjør noe som er kontroversielt i veganmiljøet. I 2019 gikk han ut og fortalte alle følgerne sine at han hadde spist tre egg et år i forveien.

Til Dagbladet, som den gang omtalte saken, fortalte Venus at han var klar over at kritikken kom til å hagle – og at han forberedte seg et helt år på å fortelle vegansamfunnet sannheten.

– Det hele var et impulsivt eksperiment, som kom ut av frykten for å ikke gjøre noe riktig for min familie. Jeg er fortsatt hundre prosent vegansk, sa Jon Venus til Dagbladet i desember 2019.

Likevel fikk det flere til å rase, deriblant veganeren Richard Burgess fra Canada. I en video kalte han Venus' forklaring for latterlig og hevdet at han, ved å spise eggene, støttet ondskap og drap.

På krigsstien

Også nå er Burgess på krigsstien. Kort tid etter Venus' avsløring valgte kanadieren å publisere nok en video.

Under videoen skriver Burgess: «Jon Venus, som har vært en kjent vegansk fitness-YouTuber, har nå bestemt seg for å avslutte den veganske livsstilen og sier han skal gå tilbake til å spise animalske produkter. Han hevder det er av helsemessige årsaker. Jon hevder det er unaturlig at noen tar kosttilskudd og at et plantebasert kosthold ikke er ideelt for menneskers helse på lang sikt, da spesielt ikke for unge».

Videre i videoen er han hard i kritikken mot Venus, som han sier at han har kjent i mange år.

Venus har ikke svart offentlig på kanadierens utspill.