Johaug med godt nytt til svenskenes skiprinsesse

31.50 er målet for Therese Johaug på Bislett torsdag. Det betyr at hun må løpe halvminuttet fortere enn da hun vant distansen under NM i friidrett i fjor høst.

– Jeg burde å klare perse med 30 sekunder dersom jeg får et bedre løpsopplegg, sa hun etter NM-seieren.

Nå blir det Impossible Games på Bislett. Korona-situasjonen gjør at Johaug må løpe alene. Eneste drahjelp hun får er en lysstripe i banen som erstatning for hare. Lysstripen viser hvilken fart hun må holde for å klare 31.50.

– Jeg blir nok bak lysstripa, jeg skal iallfall ikke gjøre juniortabben jeg gjorde på 10 000 meteren under NM da åpnet jeg altfor hardt, sier Johaug som understreker at det er en stor ære å få delta under dette stevnet.

Therese Johaug sier at å delta litt i friidrett er en god avveksling i treningshverdagen. Langrennseneren, som nærmer seg 32 år, er er aldri syk eller skadet og mener at hun fortsatt tåler mye trening.

– Jeg har ikke merket noen tegn på at jeg har passert 30, nei, sier hun.

– Hvor mye har du trent de siste årene?

– Jeg har vel ligget på cirka 1100 timer i året, også var det mer de to årene jeg var utestengt. Jer føler at detteer antall timer som passer meg.

– Tror du fortsatt at du blir bedre?

– At jeg skal bli mye bedre, nei, det klarer jeg ikke. Jeg er nå på et utrolig høyt nivå. Og marginene er utrolig små med tanke på at jeg skal bli noen sekunder bedre. For meg er det viktig å være på hugget for å henge med på nåtidens konkurranseprogram, sier hun.

Og Johaug har nok i tanken at hun de siste årene har forbedret seg både på sprint og i spurt.

Men, erkjennelsen om at hun neppe blir bedre, det er selvsagt godt nytt for Frida Karlsson – og andre. Sveriges nye yndling slo jo Johaug i sesongens siste renn, 30 kilometer i Holmenkollen.