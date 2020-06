Lånekassen senker fastrenta betydelig: – Kan bli enda lavere

Fra 1. juli senker Lånekassen rentene vesentlig. Mest synker treårsrenten, som går ned drøye 0,7 prosentpoeng. Samtidig blir fem- og tiårsrenten rekordlave.

– Vi forventet en vesentlig nedgang nå siden flere banker som følge av koronasituasjonen satte ned rentene på boliglån i slutten av mars, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.

De nye fastrentesatsene blir 1,63 prosent for lån med tre års bindingstid, 1,74 prosent for lån med fem års bindingstid og 2 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytende renten fra 1. juli er på 2,16 prosent.

– Kan være smart å vente

Hvis du ønsker å binde renten fra 1. juli må du være rask. Dette kan endres på lånekassen sine sier mellom 10. og 17. juni.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er likevel usikker på om det er smart å binde renten nå.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea Foto: Nordea

– Renten har gått ned mye, men Lånekassen henger litt etter på rentene. Så rentene som blir senket fra 1. juli representerer ikke markedet på nåværende tidspunkt, men hvordan det var i mai, sier Incedursun til TV 2.

Det betyr at Lånekassen ikke har senket renta i takt med Norges Bank og resten av markedet. Lånekassen fastsetter fast og flytende rente seks ganger i året og neste gang blir 1. september.

– Det er godt mulig at renten blir enda lavere i september, det vil da representere hvordan markedet er i sommer. Hvis du ikke er avhegig av den forutsigbarheten ville jeg anbefalt å vente, sier Incedursun.

Fast eller flytende rente?

De aller fleste av lånekassens kunder har flytende rente på studelånet sitt.

– 669 400 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 37 900 har fast rente, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

Etter at lånekassen nå senker fastrentesatsene er fastrenten med tre års bindingstid lavere enn den flytende renta.

– Historiske tall viser at flytende rente er det som er billigst i lengden, men det er vanskelig å i noe sikker nå ettersom det er veldig uforutsigbare tider, sier Incedursun.



De som har bundet renta i tre, fem eller ti år, før koronakrisen taper nå penger ettersom den flytende renten har gått ned.

– Jeg vil anbefale fast rente for de som ønsker forutsigbarhet, men ellers er det fint med flytende rente, sier Incedursun.