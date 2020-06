Vant åtte Oscar-priser – nå fjernes den fra HBO grunnet rasistiske skildringer

«Tatt av vinden», eller «Gone with the Wind» som den heter på originalspråket, har blitt fjernet fra streamingtjenesten HBO Max. Grunnen er rasistiske skildringer av svarte karakterer.

Dette kommer dagen etter BBC og Netflix valgte å fjerne «Little Britain» etter blackface-kritikk.

– Et produkt av sin tid

«Tatt av vinden» fra 1939 har lenge blitt sett på som en filmklassiker. Filmen ble belønnet med hele åtte Oscar-statuetter, blant annet for beste film.

Historien utspiller seg under og etter den amerikanske borgerkrigen, og har Vivien Leigh og Clark Gable i hovedrollene.

RASISTISK: HBO mener at filmen med åtte Oscar skildrer et rasistisk samfunn. Foto: Skjermdump

En representant for HBO uttalte følgende til Variety:

– «Tatt av vinden» er et produkt av sin tid, og skildrer noen av de etniske og rasemessige fordommene som, dessverre, har vært vanlig i det amerikanske samfunn.

Feil

HBO-representanten sier videre at de rasistiske skildringene var feil da og er feil nå.

– Vi følte at at å fortsette å ha denne tittelen hos oss, uten en forklaring for disse skildringene, ville vært uansvarlig.

Men, filmen vil komme tilbake med en advarsel om rasistisk innhold.

– Den vil komme tilbake med en fordømmelse av de skildringer som finner sted. Den vil bli presentert slik som den ble originalt, fordi å gjøre noe annet vil være som å benekte at denne uretten fant sted, forklarer HBO.

STJERNER: Clark Gable og Vivien Leigh fra den ikoniske filmen. Foto: Turner Classic Movies via AP

I den samme filmen ble Hattie McDaniel den første fargede kvinnen til å vinne en Oscar. Hun vant for sin birolle som «Mammy», husets tjener.

I november skrev TV 2 om Disney, som har valgt å merke sine eldre filmer med en rasisme-advarsel, som de kalte «utdaterte kulturelle skildringer».