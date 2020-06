Amerikansk politi raser: – Slutt å behandle oss som dyr

Politisjefen i New York slår tilbake, og krever å bli behandlet med respekt.

Amerikansk politi har vært i hardt vær etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd som døde etter å ha bli kvalt av politiet under en pågripelse.

Hundretusenvis av mennesker har tatt til gatene og krevd en endring hos politiet.

– Begynn å behandle oss med respekt

Men nå har politisjefen i New York Mike O´Meara fått nok. Under en pressekonferanse kom han med en kraftsalve mot demonstrantene.

– Slutt å behandle oss som dyr og kjeltringer, og begynn å behandle oss med litt respekt, sa O´Meara ifølge Huffington Post.

Politisjefen er bekymret for at videoene som viser politivold, setter alle politibetjenter i et dårlig lys.

– Vi leser alle at i de afroamerikanske miljøene så er mødre bekymret over at barna deres ikke skal komme hjem fra skolen uten å bli drept av en politimann.

– Hvilken verden er det vi lever i? Det skjer ikke!

O´Meara beskyldte deretter «alle» for å gjøre politibetjentene flau over jobben sin.

Se hele utbruddet til politisjefen øverst!

– Vi gjorde det ikke

Politisjefen sa deretter at politibetjentene i New York som jobber med å roe ned demonstrantene i byen, ikke kan sammenlignes med de fire politibetjentene som var delaktig i pågripelsen av Floyd.

– Det er ikke det politibetjenter gjør. Den siktede politimannen drepte noen, vi gjorde det ikke. Vi holder oss behersket, sa en tydelig opprørt politisjef.

Men politiet i New York har vært i hardt vær etter en video fra en demonstrasjon i Buffalo ble publisert på sosiale medier i forrige uke.

Videoen viste bevæpnede politibetjenter som dyttet en 75 år gammel mann slik at han falt bakover og slo hodet i bakken. Mannen begynte å blø fra året, og ble alvorlig skadet.

– Vi har blitt utelatt fra samtalen, og vi har blitt forhåndsdømt. Det er det vi er her for å si i dag, avsluttet politisjefen.