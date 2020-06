Eliteserien-profilenes historie: – Nå kommer negerdrittungene

Amin Askar (34) og Amahl Pellegrino (29) har begge kjent på hverdagsrasismen. Nå håper Kristiansund-spillerne at 2020 kan bli et vendepunkt i kampen mot rasisme.

Kristiansund-spillerne Amin Askar og Amahl Pellegrino har opplevd rasisme, både på og utenfor fotballbanen.

De kjenner seg igjen i opplevelsene til Daniel Getaneh Hatland, som TV 2 fortalte om tirsdag.

Adoptivbarnet fra Eikanger var et stort fotballtalent, men rasismen han opplevde i idretten ble vanskelig å takle.

– Jeg føler jeg har opplevd mye av det samme i barndommen, og litt i de eldre årene. Så det er veldig trist at det gikk så langt, og han er nok ikke den eneste det har gått så langt med. Det er trist å se at det er fortsatt er sånn i verden. For det er et tema vi egentlig ikke burde diskutert i det hele tatt, sier Pellegrino til TV 2.

29-åringen forteller at motstanderlag i oppveksten ofte tvilte på alderen til han selv og medspillerne på Skjold med etnisk bakgrunn.

– Vi var ganske mange utenlandske på laget, og hver gang vi slo et annet lag mye var det alltid sånn; «ja, de har jo spillere som er ti år eldre» og «de har ikke noe i det landet her å gjøre». Jeg vet hvordan det er, og hovedproblemet er at man ofte bare går og bærer på raseriet inni seg. Du har ikke så mange å snakke med. For i utenlandske familier snakker man ikke så mye om sånne ting, eller generelt om problemer hjemme, sier han.

– Det blir ofte mye snakk og lite handling, men tror du 2020 kan bli et lite vendepunkt i kampen mot rasisme. Når vi ser demonstrasjonene over hele verden?

– Jeg tror at 6. juni vil bli stående som den dagen man virkelig tok tak i det, med demonstrasjonen her i Oslo for Norges del. Også håper jeg virkelig at folk tenker på en helt annen måte om rasisme nå enn de gjorde før demonstrasjonen. Rasisme i 2020 burde ikke finnes i det hele tatt. Så jeg tror at vi er på vei til å snu ting nå, og at hverdagen forhåpentligvis blir til det bedre, mener han.

«Nå kommer negerdrittungene»

Askar har vært sammen med konen Helene siden de begge var ungdommer. Hun er etnisk norsk, og flere ganger opplever han at folk henvender seg til henne når de begge er til stede.

– Sånne småting legger man merke til hele tiden. Folk snakker engelsk til deg, eller følger litt ekstra med på deg i butikken. Konen min, som jeg har vært sammen siden ungdomsskolen, blir spurt om ting over hodet på meg. Som egentlig gjelder meg. Hun blir jo dritforbannet, men noen ganger må jeg bare smile. Det verste er at du blir jo vant til det. Man aksepterer bare at man ikke står helt likt, og sånn skal det ikke være, forteller Askar til TV 2.

LIKE OPPLEVELSER: Amin Askar og Amahl Pellegrino har begge kjent rasismen på kroppen, både i oppveksten og i voksen alder. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2.

Askar og familien var en del av et flerkulturelt nærmiljø i Moss, og han hadde flere med etnisk opprinnelse på fotballaget i barndommen.

Likevel var det ikke sjelden det kom tilrop fra motstanderlaget, eller motstanderlagets supportere.

– Du hørte jo hele tiden; «få det pakkislaget av banen» eller «nå kommer negerdrittungene». Det var sånn som skjedde ofte, og jeg kjenner meg igjen i det Daniel og «Pelle» sa, at man snakker ikke med foreldrene sine om dette. Det bare spiser deg innvendig, sier han.

Prisca Bruno Massao er førsteamanuensis ved Høyskolen i Innlandet, og har forsket på rasisme i norsk idrett.

– Det finnes rasisme i norsk idrett. Hovedsaklig kommer det til uttrykk på to måter der folk kommer med rasistiske bemerkninger, og det andre er underrepresentasjon av personer med utenlandsk bakgrunn på høyere nivå. Da også både lederposisjoner, og styreverv, sier Bruno Massao til TV 2.

Hun mener ledere i norsk idrett må ta ansvar for skape gode holdninger i klubber og idrettslag.

– Trenere og ledere må sette rasisme på dagsorden, for at de kan jobbe systematisk med forebygging i idretten, understreker hun.

– Når de finner ut at jeg spiller fotball blir de verdens hyggeligste

Askar føler han ofte blir behandlet annerledes når folk finner ut at han spiller fotball i Eliteserien. Den holdningen vil han til livs.

– Sosialt har vi kommet lenger med neste generasjon. Men jeg kan fortsatt gå på en visning eller i en bilbutikk, og jeg ser at selgeren bare går rett forbi. De snakker med alle andre, men når de finner ut at jeg spiller fotball blir de verdens hyggeligste. Det skjer ofte, men det må det bli slutt på, understreker Askar.

Pellegrino vil avslutningsvis legge til at hans opplevelse av Kristiansund, etter han kom dit i 2019, har gitt han håp.

– I Kristiansund har jeg aldri hatt ene negativ opplevelse. Jeg verken sett, eller hørt noe. Jeg tenkte jo at det kom til å være det samme der, siden det er ganske liten by, men det har vært en ny som har tatt med imot veldig godt. Det har vært veldig positivt. Jeg håper ikke det er bare fordi folk veit at jeg er fotballspiller, men heller at vi har kommet så langt at det finnes steder der de tenker at man er like mye verdt uansett hudfarge, avslutter han.