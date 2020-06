Her må du være kjapp: Bruktbilene som blir solgt i en fei

Bilmarkedet bråstoppet da Norge korona-stengte i mars. Fortsatt er det nedgang i nybilsalget, men for bruktbiler er bildet nå et helt annet enn det var i mars.

Etter en tøff periode, ser man nemlig nå at mange nordmenn har gjenopptatt bilkjøps-prosessen de la på is i de tidligste korona-ukene.

Trafikken på Finn Bil er i sterk vekst, og mai ble tidenes beste måned med over 17 millioner besøk inn til annonsene. Trenden fortsetter også inn i juni, og første uken var det besøksrekord - med 4,7 millioner besøk på én uke, som er en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Vil ha bil til sommerferien

Salgstall er også et tydelig tegn på at bilmarkedet er på full fart tilbake igjen, og i mai hadde Finn hele ni prosent flere solgte biler enn i mai 2019.

– Vi er er glade for å se at det nå er vekst i både trafikk og salg i bilmarkedet - etter det som må omtales som en tøff periode for bilbransjen. De typiske “fritidsmarkedene” våre; båt, bobil og tildels MC, skjøt jo virkelig fart for en tid tilbake, mens bilmarkedet har ligget rundt normalen. Nå ser vi imidlertid en tydelig trend som forteller oss at mange ønsker seg ny bil før sommerferien - kanskje fordi den skal brukes på biltur, sier Eirik M. Håstein, produktdirektør for Finn motor.

Fikk sjokk-beskjed: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Veldig mange av oss skal på bilferie i år, det bidrar til at ekstra mange er på biljakt nå.

Mange flere stasjonsvogner og SUV-er

Sommeren 2020 byr på Norgesferie for de aller fleste, og farten i bilmarkedet tyder altså på at mange av oss skal på bilferie med familien. Tall fra Finn Bil viser nemlig at det er SUV-er og stasjonsvogner som er de biltypene som bidrar mest til økningen i solgte biler i mai.

– I mai så vi en økning på 19 prosent i antall solgte stasjonsvogner og mer enn 30 prosent vekst i antall solgte SUV-er, sett mot mai i fjor. Dette er formidable tall for to segmenter som i utgangspunktet er svært store, sier Håstein.

At det er sterk økning i antall solgte SUV-er og stasjonsvogner gjenspeiles også når man ser på prisbildet på bilene som selges - og mer spesifikt hvor mye nordmenn handler bil for.

Skoda Octavia har i flere år vært Norges mest solgte stasjonsvogn, dette er også en attraktiv bil i bruktmarkedet.

Dette er bestselgerne

I mai økte nemlig det gjennomsnittlige beløpet vi kjøper bil for med nesten fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Snittprisen på en bruktbil i privatmarkedet solgt gjennom Finn bil per dags dato er 180.000 kroner.

- Forklaringen på dette kommer når man ser på hvilke bilmodeller det ble solgt mest av - og kanskje spesielt i SUV-segmentet. Her finner vi for eksempel Mitsubishi Outlander, Volvo XC60, Toyota RAV4, Volvo XC90 og VW Tiguan, noe som igjen forteller oss at det ble solgt mange dyre biler i mai, forteller produktdirektøren.

Slik solgte Broom-Benny sin egen bil i rekord-fart

Volkswagen Tiguan er en ekte "folke-SUV". Den har solgt godt som nybil og er også attraktiv i bruktmarkedet.

Mangel på båter

Når et marked vokser såpass raskt på kort tid som bilmarkedet gjorde i mai, er det viktig, hvis man ser det fra kjøperens side, at tilbudssiden henger med, og at det finnes nok biler tilgjengelig for kjøp, forklarer Håstein:

- På Finn båt har vi i to måneder fått erfare hvordan situasjonen blir når dette ikke skjer. Her har vi sett at så mye som ti prosent av alle annonserte båter blir solgt på dagen og flere har endt med budrunder. Da blir det vanskelig å sikre seg de beste objektene, særlig hvis man ikke er komfortabel med å slå til veldig raskt. Det er derfor veldig bra å se at tilbudssiden økte på Finn bil i mai - med hele 17 prosent sammenlignet med april, hvilket løftet oss til fjorårets nivå hva gjelder annonser.

Bilkjøp uten å tape penger? Klart det er mulig!

Video: Tor Arne solgte bilen på en helt spesiell måte