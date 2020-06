Under en pressekonferanse onsdag formiddag kunngjorde sjefaktor Krister Petersson resultatet av Palme-etterforskningen. Den såkalte «Skandiamannen» sto bak drapet på Olof Palme.

Siden han er død, avsluttes etterforskningen.

Stig Engström har vært i etterforskernes søkelys lenge, og omtales gjerne som Skandiamannen, opplyser Palme-gruppens leder, sjefaktor Krister Petersson.

I 34 år har verden ventet på å få vite hvem som drepte Sveriges statsminister Olof Palme.

Stig Engström sto frem og fortalte at han var blant de første som var på åstedet. Foto: Expressen/NTB scanpix

Den såkalte «Skandiamannen» var blant dem som ble etterforsket. Siden 2017 har etterforskere gjennomført 17 nye avhør med personer i kretsen rundt ham.

På drapskvelden 28. februar 1986 stemplet han ut fra jobben klokken 23.19. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet.

Engström meldte seg til politiet som vitne dagen etter drapet. Over tid endret imidlertid vitnemålet hans seg, og det inneholdt flere uklarheter.

Sjefaktor Krister Petersson sa under pressekonferansen at fire vitner ga et signalement av gjerningsmannen som samsvarte med Engström.

Øyenvitner så en mann som stemmer med signalementet på Skandiamannen flykte fra stedet der Olof Palme ble drept, ifølge etterforskerne.

Mannen som flyktet fra stedet der Palme ble drept, hadde på seg caps, mørk frakk og bar en veske, har enkelte øyenvitner fortalt. Det stemmer med hvordan Skandiamannen var kledd den kvelden.

Ifølge svenske etterforskere fikk disse vitnene ikke den oppmerksomheten de fortjente.

– En person var for eksempel sikker på at den flyktende personen hadde caps på seg. En annen prater om en person som var kledd i en mørk, lengre frakk, og at han hadde en veske på seg, sier leder i Palme-gruppen Krister Petersson.

Flere av våpnene han hadde våpenlisens for, var av samme kaliber som det Palme ble skutt og drept med.

I 2018 konkluderte det svenske tidsskriftet Filter etter tolv års etterforskning med at det var Engström som sto bak drapet.

Frilansjournalisten Thomas Pettersson avdekket i artikkelen at Engström vanket i miljøer der hatet mot Olof Palme var sterkt og at han var våpenkyndig og hadde bakgrunn som konkurranseskytter med pistol.

Mannen fikk navnet «Skandiamannen» fordi han jobbet i forsikringsselskapet Skandia sitt hovedkontor, som ligger rett ved drapsåstedet.

Her viser Stig Engström hvordan han løp etter den angivelige drapsmannen. Engström matchet imidlertid beskrivelsen som flere vitner ga av drapsmannen. Foto: Expressen/NTB scanpix

Expressen har tidligere skrevet at etterforskerne alt i 1986 interesse for Engström, etter tips fra sikkerhetssjefen i Skandia. Han mente mannen hadde oppført seg mistenkelig i tiden rundt drapet.

Skandiamannen ble imidlertid sjekket ut av saken, til tross for at han beviselig befant seg på åstedet og at signalementet hans i stor grad stemte overens med andre vitners beskrivelse av drapsmannen.

I 2018 snakket Aftonbladet med Engströms tidligere kone, som fortalte at livet hans tok en tragisk vending etter Palme-drapet.

Ifølge henne drakk han mye, slet med dårlig selvbilde og ble førtidspensjonert fra Skandia. Han planla deretter å starte sitt eget reklamebyrå, men dette ble det aldri noe av.

I 1999 ble paret skilt, og året etter tok han ifølge ekskona livet sitt.

29 tilsto

Rundt 90.000 personer har vært omfattet av etterforskningen. Drøyt 10.000 personer er blitt avhørt gjennom årenes løp. 134 personer har gjennom etterforskningens gang sagt at de sto bak drapet. Blant dem tilsto 29 direkte overfor politiet.

I juli 1989 ble Christer Pettersson dømt for drapet, men i en høyere rettsinstans senere samme år ble han frikjent.

Palme-gruppen omtaler etterforskningen som den største i Sverige og sammenligner den med JFK-saken i USA og Lockerbie-saken i Storbritannia.

Svenske etterforskere har ikke greid å koble noe våpen til de to kulene som ble funnet på åstedet der Olof Palme ble drept.

Under pressekonferansen opplyste Palme-gruppen at det har gått så lang tid at våpenet som ble brukt vil kunne sette andre spor i dag enn det gjorde i 1986.

De vet heller ikke hvor våpenet har vært og hvordan det er blitt brukt i årene etter at Palme ble drept.

Politiet har prøveskutt i alt 788 våpen.

Forfatter pekte på Skandiamannen

I boken «Den osannolika mördaren» peker forfatteren Thomas Petterson på Stig Engström som Olof Palmes drapsmann.

Boken utkom i 2018, etter at Petterson hadde jobbet i tolv år med saken. Han var da overbevist om at Engström sto bak en av tidenes mest omtalte drapssaker.

Petterson intervjuet vitner, gravde i etterforskningsmaterialet og hadde også kontinuerlig kontakt med Palme-gruppen i politiet.

– Den første eposten jeg skrev, var til spaningsleder Stig Edqvist 2011, deretter hadde jeg kontakt med Dag Andersson i hans tid og nå i Dag Melander og Krister Petersons tid. Det har alltid handlet om Skandiamannen, sa Petterson i et intervju med SVT onsdag morgen – før resultatet ble kjent.

– Jeg ble avhørt i september 2017, og i den forbindelse forklarte politiet at de nå skulle utrede Skandiamannen ordentlig. For meg var det som å gå i mål. Det har vært en lang prosess og mye research, der målet var å rette etterforskningen mot Skandiamannen, sier Petterson.

Pettersons bok ble i 2018 belønnet med Guldspaden, Sveriges høyeste utmerkelse for gravende journalistikk.

(TV 2/NTB)