Flere tusen har signert krav om å fjerne statuer i Oslo: – Jeg blir sjokkert

Flere tusen har undertegnet et krav om å rive statuen av den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill som står på Solli plass i Oslo, og krav om at statuen av Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret blir fjernet.

Etter at George Floyd døde under en arrestasjon i USA, har det vært demonstrasjoner mot rasisme verden over. Nylig ble flere statuer av Winston Churchill og Kong Leopold II i Storbritannia og Belgia rasert og fjernet av demonstranter.

Nå mener flere at lignende statuer burde fjernes fra offentlige gater i Norge.

OPPFORDRING: Haboon Hashi mener statuene får en mer nyansert kontekst om de står i et museum. Foto: privat

Vil ha de inn i museer

Rådgiver Haboon Hashi (24) i Minotenk, en minoritetspolitisk tenketank, synes plasseringen av statuene gjør at de hylles.

– Jeg er opptatt av at alle statuer må settes i en mer passende kontekst. For eksempel Churchill, som unektelig har hatt en rasistisk holdning, står sentralt i Oslo og det gir en symbolsk effekt som hedrer ham, forklarer Hashi.

Hun mener statuer burde flyttes til museer.

– Jeg forstår argumentene for at man skal bevare historie og kulturarv, men om de blir satt i museer og lignende institusjoner, så kan de stå i en mer nyansert kontekst som også reflekterer flere perspektiver, forklarer Hashi.

RASIST?: Flere personer tar til orde for å fjerne statuen av eks-statsminister Churchill i Storbritannia fra Solli-plass i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Flere tusen har signert

Initiativtakeren bak oppropet skriver at Churchill var rasist, og at Holberg investerte i slavehandel.

– Winston Churchill var en rasist og mente den hvite rasen var overlegen. Det er uhørt at rasistiske hvite menn som synes det var greit å undertrykke svarte mennesker til de grader skal ha en plass i våre gater, skriver personen bak oppropet.

Oppropet har blitt signert av underkant av 3500 personer. Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med personen bak oppropet.

– Gjør meg sjokkert

Tommy Sørbø er kunsthistoriker og samfunnsdebattant. Han mener fjerning av statuene kan føre til polarisering.

– Jeg er sjokkert over det som skjer. Dette blir en polarisering som til syvende og sist bare gagner Trump og hans populisme. Statuene av Churchill og Holberg ble jo ikke primært satt opp som en hyllest til rasismen, men for å markere den samfunnsmessige og kulturelle betydning de har hatt, sier Sørbø.

OFFENTLIG: Ludvig Holberg preger plassen foran Nationaltheateret. Statuen er laget av Dyre Vaa og ble avduket i 1939. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han mener samfunnet må tåle slike personligheter i det offentlige rom.

– Jeg forsvarer ikke dem og det de gjorde i ett og alt, men jeg forsvarer ytringsfriheten. Skal vi ha ytringsfrihet, må vi også ha evnen til å tåle ytringer som vi ikke liker, for eksempel kunstverk fra fortiden. Ellers kan man ende opp som terroristene i IS. Noen har sagt at der man brenner bøker, ender man til slutt med å brenne mennesker, sier kunsthistorikeren.

– Det er en dyster sannhet i statuene, og jeg har ikke noe problem med å forstå raseriet overfor symboler på undertrykkelse. Jeg mener så klart at monumenter som hyller diktatorer og massemordere som Stalin, Hitler og Mao Tse Tung bør fjernes fra det offentlige rom. Men statuene det er snakk om her, må få lov til å stå, utdyper han.

Vil fjerne maleri fra bystyresalen i Bergen

I Bergen har Miljøpartiet De Grønne tatt til orde for å fjerne maleriet «Rettferdigheten», der en mørk mann ligger under en lys kvinnes føtter. Maleriet fra 1762 henger i bystyresalen i Bergen.

– Jeg foreslår å fjerne bildet og flytte det til et museum. Det var malt på en tid da Europa koloniserte deler av verden, sier Paul Richard Johannessen, bystyremedlem for MDG i Bergen.

UNDERTRYKKELSE: Politikere i Bergen mener dette bildet krenker personer. Foto: Siren Henschien / TV 2

Utspillet om at bildet kan tolkes rasistisk har utløst en stor debatt.

– Jeg ser gjerne at vi fjerner maleriet fra bystyresalen, men jeg er bekymret for at denne debatten drar fokuset vekk fra større utfordringer. Det er en strukturell rasisme som preger alt fra hvordan vi snakker om hverandre, til holdninger og muligheter på arbeidsmarkedet, sier ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2.

Museumdirektør Henrik Von Achen sier bildet ikke er rasistisk.

- Man har gått inn og tolket et 1700-tallsmaleri ut fra en nåtidsituasjon, sier han og legger til at omstridte historiske personer skaper et engasjement som gjør at vi kan lære av historien.

Symbolsk protest

I London har en statue av Churchill, den tidligere statsministeren i Storbritannia, fått navnet tildekket av spraymaling. Under står det «var en rasist».

Demonstrantene rev ned en bronsestatue av Edward Colston i Bristol, en fremtredende slavehandler fra 1600-tallet, og plasserte en av demonstrantene plasserte kneet sitt på nakken av statuen, slik en politibetjent gjorde mot nakken til George Floyd.

Etter at statuen ble revet ned, dro demonstranter den langs gatene i Bristol sentrum, før de kastet den i elven.

HÆRVERK: Flere statuer av kong Leopold, som denne i Brussel, har blitt utsatt for hærverk den siste tiden. Tirsdag ble en statue av den gamle kolonikongen fjernet i Antwerpen. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB scanpix

Også i Belgia, i havnebyen Antwerpen, ble en statue av kong Leopold II fjernet bare dager etter at antirasistiske demonstranter helte maling på den.

Von Achen sier vi må tenke oss godt om før vi gjør om på minner om fortiden.

- Hvis du redigerer historien for å gjøre alt om til nåtidens situasjon, kan du ikke lære av historien for den finnes jo ikke, avslutter han.