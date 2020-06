Bekymret etter nye krefttall: – Dette er veldig alvorlig

Kreftforeningen frykter at mange nordmenn kan gå med en kreftdiagnose uten at de er klar over det.

I mars, da store deler av Norge stengte ned, så man ingen forskjell på antallet henvisninger til kreftbehandlinger, sammenlignet med fjoråret.

Men de siste to månedene er situasjonen en helt annen. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

I april var det 300 færre henvisninger til kreftbehandlinger enn på samme tid i fjor. I mai økte tallet med 600 færre henvisninger.

– Bekymringsverdig

Tallene skaper bekymring hos Kreftforeningen. Generalsekretær Ingrid Stenstadvoll Ross sier til TV 2 at de så tendensen allerede i april, men hadde håpet at kurven skulle snu.

– Dette er veldig alvorlig, sier generalsekretæren.

Stenstadvoll Ross sier det er flere grunner til at tallene er bekymringsverdig.

– Kreften tar ikke pause, så her vil det komme et etterslep. Det andre er at når folk venter med å gå til legen med symptomer på kreft, kan man både få dårligere prognose samt mer komplisert behandlingsforløp. Jeg håper nå at folk som leser dette og har tenkt å gå til legen, faktisk gjør det, sier hun.

Redde for å oppsøke lege

Generalsekretæren er ikke tvil om at det er koronapandemien som er den direkte årsaken til de store forskjellene.

– Det er en kombinasjon av at man har stanset kontroller og undersøkelser for å håndtere pandemien i helsevesenet, men også at folk er redde for å gå til legen på grunn av smittefare eller fordi de ikke ønsker å belaste helsevesenet, sier Stenstadvoll Ross.

I slutten av april skrev TV 2 at Mammografiundersøkelsen, undersøkelsen som påviser brystkreft hos kvinner, ble midlertidig stoppet på grunn av koronapandemien.

Det til tross for screeningen avslører opptil seks krefttilfeller daglig. Men hvorvidt dette var en riktig avgjørelse eller ikke, er Kreftforeningen usikre på.

– I den første fasen av koronaen var det mye som var usikkert. Nå er det utrolig viktig at man går ut med det motsatte signalet om at en skal oppsøke lege om det feiler en noe. Det viktigste er ikke hva vi gjorde i den første fasen, men det viktigste er hva vi gjør nå for å snu denne situasjonen, sier hun.

– Blir ikke oppdaget

At det var over 600 færre henvisninger til kreftbehandlinger i mai, sammenlignet med fjoråret, betyr at mange nå kan gå med en kreftdiagnose uten at man er klar over det.

– Det er ikke sånn at tilfellene ikke er der. De blir bare ikke oppdaget, sier Stenstadvoll Ross og legger til:

– Kommer man senere til legen, kan man få en dårligere prognose og det vil vi i verste fall kunne lese av kreftstatistikken i forhold til overlevelse.

– Er dere overrasket over at forskjellen er så stor?

– Jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle være sånn, og jeg hadde håpet at vi skulle se en endring fra april til mai.

Kreftforeningen sier det derfor er desto viktigere at folk nå går til legen, dersom de har symptomer på kreft.

– Nå har man god kontroll på pandemien, og det er god kapasitet i helseforetakene. Det er derfor ingen grunn til å vente dersom man har symptomer på kreft, sier generalsekretæren.