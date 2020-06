Fotballryktene: – Premier League-klubb har satt ham øverst på ønskelisten

Kai Havertz har til tross for sin unge alder allerede spilt noen sesonger i Bundesliga for Bayer Leverkusen. Nå kan han være på vei videre.

Ifølge ESPN har Chelsea besluttet å sette alle kluter inn for å signere stortalentet ettersom de nå har gitt opp å få tak i Jadon Sancho (20). Frank Lampard skal være overbevist om at Borussia Dortmund-spilleren vil gå til Manchester United, skriver ESPN.

Havertz blir imidlertid ingen enkel mann å få tak i. Samme nettsted skriver at Manchester United, Bayern München og Real Madrid også er interesserte i 20-åringen.

The Times skriver at Liverpool og Manchester City også trolig vil kaste seg inn i kampen skulle Leverkusen åpne for å selge.

Thiago Silva (35) har fått beskjed om at det ikke er plass til ham i Paris Saint-Germain neste sesong. Det ble umiddelbart spekulert i at den brasilianske landslagsstopperen ønsket å flytte hjemover, og Fluminense ble nevnt som et mulig neste stoppested. Men ifølge ESPN ønsker 35-åringen å bli værende i Europa og mener selv han kan spille for en toppklubb i minst to sesonger til.

Og det mangler ikke på beilere, skal vi tro nettstedet 90 Minutes. Fem engelske klubber skal være interesserte i å hente brasilianeren: Arsenal, Everton, Newcastle, West Ham og Wolverhampton.

Arsenal håper at deres gode forhold til Pierre-Emerick Aubameyangs far – som også er 30-åringens agent – vil hjelpe dem i jakten på å forlenge kontrakten med gaboneren. Det melder Telegraph.

Leicesters Ben Chilwell (23) er ønsket av flere storklubber, og skal være spesielt sterkt ønsket av Chelsea og Manchester United. Nå skriver Mirror at Leicester har pekt seg ut Ajax-forsvarer Nicolas Tagliafico som en mulig erstatter.

Timo Werner virker å være tapt for RB Leipzig. Og tyskerne skal slite med å holde på sitt stoppertalent Dayot Upamericano. Franskmannen er blitt sterkt koblet til Arsenal og har en kontrakt som utløper neste sommer. Nå skriver Bild at Leipzig er villig til å selge 21-åringen i dette overgangsvinduet for å unngå at han forlater klubben gratis.