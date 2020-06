Fant levninger hos stefar

Chad Daybell, som er gift med barnas mor, Lori Vallow Daybell, er arrestert, mistenkt for å ha ødelagt bevis etter at lokale og føderale myndigheter undersøkte eiendommen hans, skriver AP. Han er ikke formelt siktet.

Joshua «JJ» Vallow, som var sju år da han forsvant, og 17 år gamle Tylee Ryan har ikke blitt sett siden september, og politiet sier Chad og Lori Daybell løy om hvor barna var, før de selv stille forsvant fra Idaho. Paret ble funnet på Hawaii måneder senere. Ved siden av barnas forsvinning har paret vært i søkelyset etter at begge deres tidligere ektefeller døde i fjor.

– Funnet levninger

Lokalt politi, FBI og sheriffens etterforskere har undersøkt Daybells eiendom to ganger. Assisterende politisjef i småbyen Rexburg, Gary Hagan, sier han ikke kan gå i detalj annet enn at etterforskningen er knyttet til barnas forsvinning.

Chad Daybell er mistenkt i saken. Foto: Dennis Fujimoto

– Gjennom etterforskningen har detektivene og etterforskerne funnet det som trolig er menneskelige levninger, som enda ikke har blitt identifisert, sa Hagan på en pressekonferanse.

Lori Vallow Daybell er allerede siktet for å ha forlatt barn og for å hindre etterforskningen. Hun sitter varetektsfengslet, og har nektet straffskyld.

Svært komplisert sak

Den kompliserte saken startet forrige sommer, da Lori Daybells bror skjøt og drepte hennes fraseparerte ektemann, Charles Vallow i Phoenix. Broren, Alex Cox, sa han skjøt i selvforsvar. Charles Vallow hadde søkt om skilsmisse, og hevdet Lori trodde hun var blitt en gudelignende figur som var ansvarlig for innledningen til den bibelske endetiden. Cox døde av blodpropp i lungene i desember.

Like etter Charles Vallows død flyttet Lori og barna til Idaho, der Chad Daybell bodde. Han drev sitt eget forlag, der han ga ut egne fiksjonsbøker som handlet om apokalyptiske scenarier med løse tråder til mormonerteologi. Han deltok også i podcaster om å forberede seg på bibelske endetider.

Politiet begynte å etterforske hvor barna befant seg da familiemedlemmer uttrykte bekymring. Både Chad og Lori Daybell hevdet barna bodde hos venner.

Chads ekskone, Tammy Daybell, døde da hun sov av tilsynelatende naturlige årsaker i oktober. Myndighetene ble mistenksomme da Chad Daybell giftet seg med Lori kun to uker senere, og de undersøkte derfor liket av Tammy i desember i fjor. Resultatet er ikke kjent.

Besteforeldrene utlovet dusør

I januar utlovetJJs besteforeldre, Larry og Kay Woodcock en dusør på 20 000 dollar for informasjon som kunne bidra til at barna ble funnet. De har også bedt en dommer om å få overta omsorgen for JJ. De har presset på for å holde etterforskningen i gang, og stadig oppdatert sosiale medier.

Besteforeldrene utlovet dusør for informasjon som kan hjelpe etterforskningen. Foto: John Roark

- Våre følelser av ekstreme kvaler og motløshet var dominerende i perioden fram mot JJs 8-årsdag, skrev Kay Woodcock i en oppdatering på Facebook i forbindelse med JJs bursdag i slutten av mai.