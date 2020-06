Klubb til frontalangrep på Liverpool: – Klopp ødela et vidunderlig øyeblikk

Uttalelsen er en form for oppsummering av sesongen etter at klubbene i Football League tirsdag stemte for å avslutte den som følge av koronavirus-situasjonen.

De skriver om økonomiske utfordringer, og blant annet at det er utvilsomt at «likviditen til klubben har fått seg et kraftig slag», og at de tar de nødvendige grepene for å sikre klubbens fremtid.

Samtidig kommer de mot en bredside mot Premier League-gigantene Liverpool. Mellom linjene skriver de at de har bidratt til en forverret økonomisk situasjon for Shrewsbury.

Cup-møte

Bakgrunnen er da de to klubbene møttes i 4. runde i FA-cupen.

Shrewsbury kjempet seg tilbake fra 0-2 til 2-2 i hjemmekampen, og sikret seg med det omkamp på Anfield. Det er potensielt veldig innbringende for en mindre klubb, siden publikumsinntekter i FA-cupen deles mellom klubbene uansett hvem som er hjemme.

BANESTORMING: God stemning etter at Shrewsbury hadde sikret omkamp mot Liverpool. Foto: Rui Vieira

Men i returoppgjøret, som Liverpool vant 1-0, glimret stjernene med sitt fravær på grunn av at det var planlagt en vinterpause da. Det ble tidlig varslet til League One-klubbens store frustrasjon.

– Umiddelbart etter kampen ødela Liverpool-manager Jürgen Klopp det som skulle ha vært et vidunderlig øyeblikk for klubben vår, gjennom å offentlig si at han og hele førstelaget ikke kom til å spille returoppgjøret på Anfield. Det satte en effektiv stopper for det som skulle ha vært ikke bare økonomisk gunstig, men for spillerne og fansen, en fantastisk prestasjon og en veldig spesiell anledning, skriver administrerende direktør Brian Caldwell i uttalelsen.

Liverpool kuttet prisene til returoppgjøret, som igjen gjorde inntektene lavere, men kampen ble i det minste utsolgt. I tillegg ble det rapportert at storklubben ga sin andel av inntektene til gjestene. Det hindrer ikke Shrewsbury-sjefen i å frese.

JUBEL: Ungguttene til Liverpool etter returoppgjøret. Foto: Jon Super

Ingen TV-penger

Returoppgjøret ble ikke sendt direkte på TV. Dermed gikk Shrewsbury glipp av inntekter fra TV-selskapene.

Også det får Liverpool og Klopp skylden for.

– Vi sliter med å tro at hans kommentarer ikke hadde en effekt på om omkampen skulle bli sendt på TV, og vi er overbevist om at LFC brøt reglene for FA-cupen gjennom ikke å «stille deres sterkeste lag».

– Dette gjorde det uten tvil at opplevelsen ble mye dårligere for våre spillere og fans, i tillegg til at det ikke ble den økonomiske belønningen som kunne ha vært forventet dersom LFC spilte med deres sterkeste lag og fulgte reglene for FA-cupen.

De skriver videre at de klaget Liverpool inn til FA for brudd på regelen, men at de i forrige uke fikk de beskjed om at klagen var avvist.

PS: 17. juni starter Premier League på TV 2 Sport Premium og Sumo!

19.00: Aston Villa-Sheffield United

21.15: Manchester City-Arsenal (også på TV 2!)