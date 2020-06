Forren har signert for Brann

Vegard Forren (32) har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2020.

Vegard Forren ankom Bergen tirsdag kveld for å ferdigstille en avtale med Brann.

Nå har 32-åringen skrevet under på en avtale som holder ham i Bergen ut 2020.

Det bekrefter Brann på sine hjemmesider.

– Jeg er fornøyd med å komme til en så stor klubb som Brann og håper det blir noen fantastiske øyeblikk. Jeg ser fram til å bidra positivt og få kjenne på trykket fra Brann-fansen (hvis mulig), sier Vegard Forren i en SMS til TV 2 like før bekreftelsen.

TV 2 møtte 32-åringen da han landet på Bergen Lufthavn.

– Hva tenker du om å være på plass i Bergen og muligheten om å spille for Brann?

– Jeg har vært ganske tydelig tidligere om at Brann har virket som et interessant valg, sa Vegard Forren til TV 2.

– 2020 har vært knalltøft for Forren, men jeg tror Brann er en klubb som kan få frem det beste av Forren igjen. Dette er hans mulighet til å gjenreise seg selv og sin karriere. Dette er også en spillertype Brann skriker etter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mathisen mener Forren og Brann er en god «match».

– Nå får de en midtstopper som er fantastisk i den offensive delen av spillet, en god duellspiller og en tydelig leder på banen.

Vegard Forren har stått uten klubb siden kontrakten hans med Molde ble terminert i slutten av mai.

– Det føles veldig bra å få dette på plass. Forren er en av Eliteseriens beste midtstoppere, og vi er sikker på at han vil bidra til å løfte laget, sier sportssjef i Brann Rune Soltvedt til klubbens hjemmeside.

Tidligere tirsdag ble det også bekreftet at Brann forsterker på keeper-plass, etter at Ali Ahamada skrev under på kontrakt ut 2020-sesongen.