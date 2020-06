Manchester Uniteds treningskamp avlyst etter positiv koronatest hos motstanderlagets trener

Manchester United skulle opprinnelig spille treningskamp mot Stoke. Men like før avspark ble kampen avlyst etter at Stokes manager testet positivt for korona.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skulle etter planen teste formen med en treningskamp mot Stoke tirsdag formiddag. Slik ble det ikke.

Like før kampen skulle starte ble den derimot avlyst. Grunnen skal være en positiv koronatest hos Stoke-manager Michael O'Neill . Det skriver klubben på sine hjemmesider.

Han skal ha blitt informert om at han hadde testet positivt kort tid før kampen skulle starte, og de to klubbene reagerte raskt ved å avlyse kampen.

O'Neill hadde vært gjennom seks tester mandag, men mottok resultatet like før kampen skulle starte. Det skriver Telegraph.

Kampen skulle spilles på Manchester Uniteds treningsanlegg, Carrington, som en del av forberedelsene før Premier League-restarten neste uke.

Men like før avspark ble kampen avbrutt.

– Manchester United-spillerne holdt på å gjøre seg klar for kamp, men plutselig ble det kaos da det ble bekreftet en positiv koronatest, sier en kilde fra treningsanlegget til The Mirror.

En talsperson hos Manchester United insisterer på at ingen av spillerne kom i kontakt med noen av Stoke-spillerne som måtte forlate anlegget.

Spilte internkamp

Det hele resulterte i at Manchester United bestemte seg for å spille en internkamp – der flere spillere var iført klubbens bortedrakt.

Manchester United gjorde gjorde lignende i helgen, da snakket også Solskjær om hvor mye han gledet seg til Premier League-kampen mot Tottenham neste fredag.

– Vi har gledet oss til disse kampene i evigheter. Man får en følelse av at vi snart er der. Alle vet at vi må være på vårt beste og samtidig fokuserte. Vi vet at dette er en stor kamp for alle, sier Solskjær til Manchester Evening News.

– Vi møtte Chelsea da vi startet sesongen og jeg er trygg på at spillerne våre kan gå inn i Tottenham-kampen med en mentalitet om at vi kan spille en veldig god fotballkamp.

Manchester United skal etter planen spille en treningskamp mot West Bromwich senere denne uken.

