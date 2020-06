– Det er forkastelig

Guvernør Andrew Cuomo mener at Trump burde be om unnskyldning, etter presidentens tweet om den eldre mannen som ble dyttet under en demonstrasjon i New York.

Trump skrev tirsdag at han tror den 75 år gamle mannen, som ble dyttet under en demonstrasjon i Buffalo, er et medlem av Antifa-bevegelsen.

Det har fått guvernør i New York, Andrew Cuomo, til å reagere.

– Selv etter alle innleggene hans på Twitter, så ble jeg overrasket av dette, sa Cuomo under en pressekonferanse tirsdag. Guvernøren sa videre at han var sjokkert over presidentens insinuasjon om at den eldre mannen var en Antifa-provokatør, og at han prøvde å sette politiet i en felle.

– Det er funnet på, det er fabrikkert, og det er ikke noe fakta bak det. Det er en forkastelig, dum kommentar, sa guvernøren videre ifølge CBS News.

– Han burde be om unnskyldning

Guvernøren mener også at Trump burde beklage for tweeten.

– Han bør beklage for tweeten, fordi det er fullstendig uakseptabelt, sa Cuomo og la til at den eldre mannen fortsatt er innlagt på sykehus etter at han falt.

Guvernøren avfeier også at den eldre mannen var del av en antifascistisk plan.

– Hva tror du, at blodet som kom ut av hodet på mannen var en del av et spill? Er det det du sier? Du så hodet hans treffe veikanten, du så blodet på fortauet. Vis litt menneskelighet, du er presidenten i USA, sa Cuomo videre.

Dyttet i bakken

Hendelsen fant sted under en demonstrasjon torsdag kveld.

I en video tatt av den lokale radiostasjonen WBFO ser man den eldre mannen gå bort til en gruppe politifolk med hjelmer, visir og batonger. Politiet er i gang med å håndheve portforbudet i Buffalo, da mannen går bort til en av betjentene mens han peker bort på en annen, skriver BuzzFeed News.

Sekunder senere kan man høre betjentene rope «Flytt deg!», før flere andre roper «Dytt ham vekk! Dytt ham vekk!».

De to betjentene gjør som de blir fortalt, og en av dem bruker en batong for å dytte mannen bakover. Han mister balansen og faller, og slår hodet i fortauet idet han treffer bakken. Der blir han liggende stille mens han blør fra øret.

Ifølge den lokale TV-kanalen WKBW rapporterte politiet innledningsvis at mannen «snublet og falt», uten å nevne politiets rolle i saken.