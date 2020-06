Går rettens vei for å stanse Titanic-ekspedisjon

Titanic traff et isfjell og sank natt til 15. april 1912, under jomfruturen fra Southampton til New York. Rundt 1500 mennesker døde.

Bergingsfirmaet RMS Titanic, som er basert i Atlanta, planlegger nå en ekspedisjon som skal hente ut radioutstyr fra vraket. Den trådløse telegrafen befinner seg i nærheten av skipets hovedtrapp.

Undervannsbåten som sendes ned til vraket, kan være nødt til å skjære seg gjennom taket på fartøyet om det ikke finnes en annen inngang til rommet hvor telegrafen er, skriver nyhetsbyrået AP.

FORVITRER RASKT: Dette bildet av Titanic ble tatt i august 2019. Korrosjon, metallspisende bakterier og havstrømmer bidrar til å bryte ned skroget. (Atlantic Productions via AP) Foto: Atlantic Productions

– Lovbrudd

Amerikanske myndigheter vil imidlertid sette en stopper for planene. De mener for det første at selskapet må innhente tillatelse fra regjeringen før de setter i gang operasjoner som vil endre eller forstyrre skipsvraket.

Ekspedisjonen vil dessuten bryte med en avtale mellom amerikanske og britiske myndigheter, hevdes det i dokumenter som mandag ble levert til en domstol i Norfolk, Virginia. Avtalen med Storbritannia regulerer adgangen til skipets skrog for å unngå forstyrrelse av gjenstander og menneskelige levninger.

Kan bli borte

En dommer besluttet i forrige måned at bergingsfirmaet skulle få lov til å hente ut telegrafen fra vraket, som ligger på 4000 meters dyp. Nødmeldingene som ble sendt fra apparatet reddet trolig livet til flere hundre mennesker som ble plukket opp av skip som kom Titanic til unnsetning som følge av radiomeldingene.

Dommer Rebecca Beach Smith sa seg enig i bergingsfirmaets resonnement om at telegrafen har historisk verdi og snart kan bli borte i vraket, som raskt brytes ned.

Rettstvisten om ekspedisjonen setter fokus på spørmålet om det er føderale lover eller maritime lover som skal regulere virksomheten rundt verdens mest berømte skipsvrak, skriver AP.