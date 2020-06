WHO trekker smitte-påstand

Det er «veldig sjelden» at symptomfrie koronasyke smitter andre, sa WHO mandag. – En misforståelse, sier WHO tirsdag.

WHO-epidemolog Maria Van Kerkhove sa mandag på en pressekonferanse at det er «veldig sjelden» at koronasyke personer som ikke har symptomer, smitter andre.

– Ut fra dataene vi har har, ser det fortsatt ut til at det er sjelden at personer som ikke har symptomer, faktisk smitter andre, sa epidemologen, ifølge CNN.

Tirsdag sier Van Kerkhove at uttalelsen var basert på bare to eller tre studier og at det var en «misforståelse», skriver New York Times.

– Jeg svarte bare på et spørsmål. Jeg presenterte ikke WHOs retningslinjer eller noe sånt, sier hun.

Van Kerkhove sier antakelsene kom fra modeller som kanskje ikke gir en nøyaktig representasjon.

– Det er et stort åpent spørsmål, og det er fortsatt et stort åpent spørsmål, sier hun.

Forskere har kritisert WHO for å skape en forvirring på temaet. Land over hele verden har innført påbud om munnbind og distanseregler som følge av risikoen rundt symptomfrie personer, skriver New York Times.

– Å formidle foreløpige data om viktige aspekter ved koronaviruset uten kontekst kan ha enorm negativ innvirkning på hvordan offentligheten og beslutningstakere reagerer på pandemien, sier forskere ved Harvard Global Health Institute i en uttalelse tirsdag.