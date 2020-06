Johaug trente på å følge «lysharen» – nå skal hun manne seg opp

– Jeg er i god form, men jeg kunne ha trent mer spesifikt med tanke på dette. Nå skal jeg holde beina høyt fram til torsdag, og så skal jeg manne meg opp til å gjøre mitt beste, sa hun etter økta, som hun gjennomførte sammen med broren Karstein.

Hun er ett av trekkplastrene i et veldig annerledes Bislett Games.

Therese Johaug. Foto: Lise Åserud

Bislett-general Steinar Hoen kunne fortelle at det blir 38 utøvere i aksjon på stevnet, og sammen med 12 trenere blir det akkurat kvoten på 50.

Kunstige tilskuere

En del av setene på Bislett stadion fylles opp med kunstige tilskuere i papp.

Under tirsdagens økt satte Hoen seg mellom et par spesielt profilerte pappfigurer. De forestilte Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes.

«Lysharene» skal hjelpe utøverne som skal ut i sololøp, som Johaug på 10.000 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter.

Johaug valgte rødt lys tirsdag, og forhåpentlig er ikke det et dårlig varsel.

Hun har realistiske forventninger til løpet, men gjorde det klart at hun er innstilt på å plage seg for å få til et godt løp.

– Fra 4000 meter kommer hun til å slite, og fra 7000 meter blir det ille, spådde Karstein Johaug overfor NTB før søsterens styrkeprøve på friidrettsbanen.

Steinar Hoen på Bislett stadion sammen med kunstige tilskuere. Foto: Lise Åserud

Karoline Bjerkeli Grøvdal har slitt med skade og vurderte å trekke seg fra Impossible Games. Hun stiller opp, men dropper forsøket på å sette norsk rekord på 3000 m.

(©NTB)