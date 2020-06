Derfor vil Fagermo gi ungguttene muligheten

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er full av lovord om ungguttene i stallen og sier at han kommer til å gi flere dem muligheten i årets sesong.

– Det var en del av disse gutta som fikk sjansen i fjor også. Vi har flere talenter, så det er bra. Det er viktig å få frem egenproduserte spillere om Vålerenga skal bygges opp til å bli et topplag. Det er fordi det er dyrt å kjøpe og fordi det er heller ikke er økonomi til å kjøpe dyre spillere, sier Fagermo til TV 2.

Nå roser 53-åringen ungguttenes mentalitet.

– Jeg føler ungguttene har forståelse for hva som skal til for å bli gode. Da er det vår jobb å hjelpe dem og gi de minutter på banen, slik at de får erfaring.

– Hvis det er likt mellom to stykker i en rolle, velger du da den yngste?

– Hvis du kunne valgt mellom en på 50 og en på 25, hvem hadde du tatt?, spør en lattermild Fagermo.

Seier i generalprøven

Vålerenga-treneren var fornøyd etter 1-0-seier mot Bodø/Glimt i generalprøven tirsdag, men understreker at det for øyeblikket handler om å komme i kampform.

– Det betyr ikke så mye. Det er kun en treningskamp. Det som betyr noe kampform og se hvordan vi ligger an, samt å finpusse oss til seriestart, sier Fagermo til TV 2.

Et lite skår i gleden var at midtbanespiller Aron Dønnum ble byttet ut med skulderskade.

- Jeg tror ikke det er alvorlig. Legen og fysioterapeut tror heller ikke det. Det ser forhåpentligvis bra ut, men vi vet nok ikke sikkert før i morgen. Jeg er litt bekymret, for det er ikke noe tvil om hvilket potensial han har. Vi håper ikke det skal være snakk om noe alvorlig, sier Fagermo.

Dønnum sier selv at dette ikke er første gangen.

– Det går fint. For to år siden slo jeg skulderen ut av ledd. Den er litt vinglete, så var den halvveis på vei ut av ledd nå. Det er ekstremt vondt. Kanskje den verste smerten jeg har opplevd i fotball, da den gikk helt ut av ledd. Når det skjer igjen i dag er det litt panikk hos meg, men så lenge den ikke er helt ute av ledd så tar det bare et par dager før det går seg til, sier Dønnum til TV 2.

Han synes det er bra at Fagermo ønsker å gi flest mulig spillere muligheten – slik at de kan vise hva de er god for.

– Enten det er en unggutt eller en 30-åring. Hvis han er god nok skal han selvfølgelig få lov til å spille. Nå blir det en spesiell sesong. Det blir nesten slik at de fleste spillerne må i bruk uansett. Da er det fint å ha så mange gode spillere som vi har, konstaterer Dønnum.