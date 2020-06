Superstjernens søster drapstruet på nett

Å være i slekt med en av verdens største stjerner har sine baksider. Det har lillesøsteren til artist Zayn Malik fått smake på da hun denne uken mottok drapstrulser rettet mot sin fem måneder gamle datter.

Det melder Daily Mail.

Stjernepar

Zayn Malik ble verdenskjent som medlem i bandet «One Direction». I 2015 sjokkerte han fansen da han bestemte seg for å slutte i boybandet. Den gangen begrunnet han exiten med at han ville forlate kjendistilværelsen og leve som en normal 22-åring. Det har ikke gått helt etter planen.

27-åringen venter for tiden barn med modellkjæresten Gigi Hadid (25). Babynyheten skapte store overskrifter verden over, og Hadid har uttalt seg om at de gleder seg til å bli foreldre for første gang.

Nå er det derimot søsteren til Malik som skaper overskrifter.

Drapstrulser

Safaa Malik (17) delte mandag at hun har mottatt drapstrulser rettet mot datteren Zaneyah på fem måneder.

17-åringen delte et skjermbilde av de hatefulle meldingene som ble sendt til en venninne og skrev at det er en «forferdelig verden», basert på meldingene.

Malik giftet seg i fjor med kjæresten Martin Tiser (18), og deler ofte bilder av datteren som også har sin egen Instagram-konto.

Netttrollet kom med hatefulle kommentarer og kalte barnet for et «stygt» barn, sammen med påstander om at Safaa Mallik giftet seg kun for å skjule at hun den gang var gravid.

Drapstruslene kom da en venninne av Malik svarte netttrollet.

«Jeg er ikke Safaa, men hvem i hel*** er du til å si noen om henne eller Zaneyha og hvordan hun velger å leve SITT liv. F******g freak».

Responsen var nådeløs:

«Når barnet hennes dør kommer du til å høre etter lol. Håper barnet dør det er stygt uansett».

Venninnen så seg lei av alt hatet og la ut et innlegg hvor hun ba folk om å tenke seg om før de kritiserer 17-åringen.

Giftet seg som 17-åring

Den tidligere One Direction-sangeren har tre søstre, hvor Safaa er den yngste og går fortsatt på skole i hjembyen Bradford i England.

Lillesøsteren til superstjernen mottok også kritikk og hat fra sine følgere da hun giftet seg, kun 17 år gammel.

Ektemannen Martin Tiser delte i ettertid et innlegg på Instagram hvor han takket for støtten etter flere mente de var for unge.

«Takk til alle dere som har støttet oss. Det setter vi pris på».