Mann pågrepet og siktet etter voldshendelse i Sandnes

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse på en adresse i Sandnes sentrum tirsdag kveld.

Fornærmede, en mann i slutten av 30-årene, er kjørt til Stavanger universitetssjukehus med ukjent skadeomfang.

Politiet rykket til adressen etter at de fikk melding om en «truende situasjon» som var uavklart.

– Vi fikk melding om en voldshendelse på stedet. Vi kjørte raskt til stedet. Ut fra informasjonen vi fikk, var det snakk om en gjenstand. Vi valgte å bevæpne oss, kjørte raskt til stedet og fikk relativt tidlig kontroll på situasjonen, sier innsatsleder Gry Iden.

Én involvert

Iden sier at de gjør undersøkelser på stedet.

– Det vi gjør nå, er å undersøke hva som har skjedd, hvem som har gjort hva og hvem som var involvert. Det gjenstår mye etterforskning og undersøkelser før vi får kartlagt hendelsesforløpet, sier hun.

I en tidligere melding fra politiet skrev de at det kan se ut til at flere personer er skadd på stedet. Men det er snakk om én person. Alvorlighetsgraden er ukjent.

Vet ikke om flere er involverte

– Han ble tilsett av helsepersonell på stedet, var relativt oppegående, men omfanget av skadene vet jeg ikke, sier innsatsleder Gry Iden til TV 2.

Det var en person som var på stedet, som meldte fra til politiet om hendelsen.

På stedet foregår det taktisk og teknisk etterforskning.

PÅGREPET: En mann er pågrepet og siktet for grov kroppsskade i Sandnes sentrum. Foto: Heidi Karin Gilje Skog Hansen

Iden sier at de jobber med å få oversikt over om det er flere involverte i saken utover de to nevnte.

– Det er uavklart hvem som har gjort hva, hvem som er fornærmet og hvem som er mistenkt. Det vil vi prøve å få avklart gjennom avhør, sier Iden.

– Vi har kontroll på to, hvor mange som blir siktet, vet jeg ikke på dette tidspunktet, sier hun.

På spørsmål om hva slags gjenstand som ble brukt, sier hun at det er uavklart.

– Det forsøker vi også å undersøke, sier Iden.