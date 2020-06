Forren nær Brann-avtale – har landet i Bergen

Vegard Forren (32) har landet i Bergen for å ferdigstille en avtale med Brann.

Saken oppdateres!

Hva tenker du om å være på plass i Bergen og muligheten om å spille for Brann?

– Det er en tanke jeg liker, så får vi se om vi kommer i mål, sier Vegard Forren til TV 2.

– Jeg tror jeg har vært ganske tydelig tidligere om at Brann har virket som et interessant valg.

En ordknapp Vegard Forren sier at han håper å få på plass en avtale med Brann. Foto: Ole Kristian Svalheim.

32-åringen var ordknapp om hva som skulle skje videre, men bekrefter at de nå håper å få på plass en avtale.

– Som alltid så har jeg og Rune (Soltvedt) god dialog. Så får vi se hva som skjer i kveld, sier Forrens rådgiver Sverre Mauseth.

Etter det Romsdals Budstikke erfarer er det mye som tyder på at partene har blitt enige om en avtale som strekker seg ut året.

Forren har lenge vært aktuell for Brann etter å ha blitt fristilt fra kontrakten sin med Molde for nesten to uker siden.



Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, sier til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere saken.

– 2020 har vært knalltøft for Forren, men jeg tror Brann er en klubb som kan få frem det beste av Forren igjen. Dette er hans mulighet til å gjenreise seg selv og sin karriere. Dette er også en spillertype Brann skriker etter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mye tyder på at 32-åringen signerer innen kort tid – Mathisen mener Forren og Brann er en god «match».

– Nå får de en midtstopper som er fantastisk i den offensive delen av spillet, en god duellspiller og en tydelig leder på banen.