Venter sitt andre barn

Tirsdag delte programleder Carina Olset et bilde på sin Instagram sammen med samboer Tor Øyvind Hovda (30) og deres datter, Pernille (1).

Under bildet står følgende tekst: «Det gikk som det måtte gå, det hjemmekontoret.. 👨👩👧+👶🏼=❤️».

Paret gleder seg med andre ord over å ønske enda et familiemedlem velkommen.

Møttes på Tinder

I fjor fikk Olset og Hovda datteren Pernille. Paret møttes via dating-appen Tinder og avslørte at de var et par i 2018.

– Vi møttes på Tinder. Det satt like bra som scoringen til Pavard i åttedelsfinalen mot Argentina, det, fortalte programlederen den gang.

Olset har en lang fartstid som sportsjournalist i NRK, mens samboer Hovda er fotballspiller for Hønefoss. Nå gleder de seg til familien går fra tre til fire.

– Vi gleder oss naturligvis veldig til å bli fire, og satser på at den lille blir like frisk, god og morsom som Pernille, skriver Olset i en tekstmelding til God kveld Norge.

Tabubelagt sykdom

Olset har tidligere vært åpen om sykdommen ulcerøs kolitt. I 2015 fortalte hun modig om hvordan livet er som omreisende TV-reporter med fordøyelsessykdommen.

– Det er mange andre som er rammet, og de spør meg om råd eller bare takker meg for at jeg har gjort det litt mindre vanskelig å snakke om sykdommen, sa hun til God morgen Norge i 2016.