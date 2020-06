Joe Biden: – Tror George Floyd vil endre verden

Joe Biden tror George Floyds dødsfall vil vise seg å være et vendepunkt i amerikansk historie.

Presidentkandidat Joe Biden skulle egentlig delta under George Floyds begravelse i Houston tirsdag, men ble enig med Floyds familie om la være å komme på grunn av det omfattende sikkerhetsopplegget rundt Biden.

I stedet skal en videohilsen fra Biden spilles av under begravelsen.

Sterkt møte

Mandag møtte Biden og kona Jill George Floyds familie. Møtet fant sted i en restaurant i Houston og varte i mer enn en time.

I et intervju med CBS News sier Biden at familien var fantastisk.

– Det er vanskelig å sørge, men det er mye vanskeligere å sørge offentlig. Det er mye vanskeligere når hele verden ser på, sier Biden.

Vendepunkt

Joe Biden nevnte spesielt en samtale han hadde med George Floyds lille datter. Hun sa at «pappa kommer til å endre verden», forteller Biden.

– Jeg tror pappaen hennes kommer til å endre verden. Jeg tror at det som har skjedd her, er et av de store vendepunktene i amerikansk historie når det gjelder borgerrettigheter og å behandle folk med verdighet, sier Biden.

Skal ligge ved siden av moren

Tirsdagens begravelse ved Houston Memorial Gardens-kirkegården i Pearland utenfor Houston er en lukket seremoni for familie og venner. Seremonien vil imidlertid bli sendt på internett. Høytideligheten starter klokken 18 norsk tid.

Mandag fikk over 6.000 av mennesker ta et siste farvel med ham, da Floyds åpne kiste sto i Fountain of Praise-kirken i hjembyen Houston i seks timer.

Den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather har betalt for begravelsen, der blant andre Houstons borgermester, Sylvester Turner, og skuespiller Jamie Foxx skal delta.

George Floyd gravlegges ved siden av sin mor, Larcenia Floyd.