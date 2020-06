– Det er helt fantastisk å se

Nedstengningen som følge av koronapandemien har fått svært alvorlige følger for reiselivet. Ingen har fått reise over grensene, og det har vært uklart når turismen vil begynne å ta seg opp.

Nå begynner mange land i Europa å åpne opp igjen, ikke minst for å redde deler av sommeren for turistnæringen. I Norge er det fortsatt reiseråd som hindrer de fleste å reise ut av Skandinavia før 20. august. Etter denne datoen er det fritt fram for reiser til utlandet, og norske reiseoperatører merker nå økende utfartstrang blant nordmenn.

Høstferien

– Det er fantastisk å se at pilene peker riktig vei igjen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsjef i TUI, som nå får stadig flere bestillinger for høsten og vinteren:

– Vi har sett en vekst nå den siste uken på nesten 31 prosent, sammenliknet med uken før. Det er bestillinger til høstferien og høsten ellers - og det er stor interesse for reiser utover vinteren. Hellas er kjempepopulært til høsten, og Spania og Kypros. Til vinteren er det Kanariøyene som gjelder, sier Aspengren til TV 2.

UTENLANDSFERIE: Nora Aspengren i TUI opplever nå reiselyst blant nordmenn. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Også Apollo merker stor interesse for reiser til høsten, særlig til land som har lik eller lavere smittegrad enn Norge:

– Vi får særlig mange forespørsler om Hellas og Kroatia. Dette er land som har lavere smittegrad enn hos oss, forteller Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Apollo, til TV 2.

Sitter på gjerdet

Apollo har nylig gjort en undersøkelse som viser at 40 prosent av de spurte sier at de gjerne reiser til utlandet så snart reiserådene oppheves. Regjeringen har varslet at de kan gjøre nye vurderinger for reiser til enkelte andre land i Europa før 20. juli.

– Folk vil reise så fort det er mulig. Mange sitter og håper på at reiserådene vil bli endret - at det åpnes til flere land også før 20. august. Og de spør om vi da kommer til å sette opp nye reiser, forteller Fossum.

– Hva gjør dere hvis restriksjonene endres før 20. august?

– Alle reisene våre er kansellert fram til 20. august, men skulle det komme nye reiseråd, så vil vi prøve å snu oss rundt. Vi får se, sier Fossum.

Neste sommer

En del reiselystne nordmenn har allerede begynt å planlegge sommeren 2021.

– Vi ser at reiser for neste sommer selger bedre enn de gjorde på samme tid i fjor, forteller Nora Aspengren i TUI.

Også Apollo har lagt ut reiser for neste sommer, og har har opplevd en økning av bestillinger.

– Det er fem ganger flere bestillinger til neste sommer enn vi hadde på denne tiden i fjor til årets sommer. Men det er jo tidlig, så det er selvfølgelig små tall foreløpig, sier Fossum.

Tilbakebetaling

Reiseselskapene bruker nå mye tid på kontakt med kunder som hadde bestilt reiser til denne sommeren.

– Vi jobber nå fortløpende med tilbakebetaling av kansellerte reiser, og alle får pengene sine - det tar bare litt tid, sier Aspengren.

De forsikrer at det er trygt å bestille nye reiser til høsten, også i tilfelle ny nedstengning og nye bølger av koronapandemien.

– Vi har nye og fleksible løsninger med ombooking av reiser hvis noe skulle skje, sier Tonje Løkaas Fossum i Apollo.