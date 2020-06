Nordmenn er mer opptatt av utsikt enn sikkerhet

Det er duket for rekordmange trafikanter på veien. Det kan gi både økt og mindre risiko, mener Statens vegvesen.

Sommeren 2020 ser ut til å bli det året hvor nordmenn dropper utenlandsferien og holder seg innenfor riksgrensene.

I en ny undersøkelse fra Statens vegvesen, som TV 2 har fått tilgang til, viser det seg at rekordmange vil bruke bilen for å komme seg på ferie.

Ifølge undersøkelsen vil hele 74 prosent av oss sannsynlig eller muligens bruke bil eller motorsykkel under årets sommerferie i Norge.

– Det er adskillig flere trafikanter på veien enn det vi har sett tidligere. Det skal bli interessant å se hvordan det utspiller seg i sommer. Med de nye reiserestriksjonene vil det også komme folk fra Norden, bortsett fra svensker. Så det blir flere på veien, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til TV 2.

– Frykter dere en økning av trafikkuhell i sommer?

– Det kan gi økt risiko om det er mange nye sjåfører på veien. Men det kan gå motsatt vei, hvis de nye sjåførene er oppmerksomme på at de er på ukjent sted, og følger ekstra godt med kan det bli færre uhell, sier Ranes.

Avlyste utenlandsturen for å surfe i Norge

En av de som har tenkt seg ut på tur er tobarnsmamma Linda Angelita Stoll fra Nittedal.

Da den planlagte utenlandsferien gikk i vasken i forbindelse med koronakrisen, endret familien planene. Sammen med tenåringsdatteren på 17 år og sønn på 9 år skal de reise fra Østlandet, ned til Sørlandet, gjennom Vestlandet og tilbake til Nittedal.

– Vi ville helst på utenlandstur, men vi turte ikke bestille noen ting med usikkerheten rundt reiserestriksjonene. Datteren min tenkte at dette ble verdens kjipeste tur, men nå har vi lagt planen nedover mot Sørlandet for å surfe litt, og da ble ting plutselig mye bedre, sier Stoll til TV 2.

– Vi tenker at sikkerhet og ladestasjoner er det viktigste. Også tror jeg det er viktig at barna og ungdommen i Norge endelig får tid til å se hvor vakkert Norge er. Det har de godt av, forteller Stoll.

Vestlandet mest populært

Ifølge den nye undersøkelsen er det Vestlandet som troner øverst på lista over landsdeler vi vil på ferie til. Nesten halvparten av oss sier ferien blir lagt til hit. På andre og tredjeplass finner vi Østlandet og Sørlandet.

– Jeg er ikke bekymret over at det skal være så mange på veien. Det blir min datter som skal øvelseskjøre hele veien. Så vi skal ta lange pauser, hvile og lade langs veien, sier Stoll.

– Vi kommer til å bruke en elbil på turen. Den største bekymringen er egentlig ladestasjoner og kø. Forskjellen er vel at utenlandske turister er byttet ut med norske som reiser innenlands, så det går nok fint, utdyper hun.

Mest opptatt av utsikt

Det er tydelig at utsikt og fine veier er viktig når man planlegger tur. Av de som skal på tur har 68 prosent svart at de er mest opptatt av utsikt, deretter har 48 prosent svart at de er opptatt av sikkerhet.

– Først og fremst så reiser man for å oppleve noe. Jeg synes det var positivt at sikkerhet kom så høyt opp, forteller Ranes i Statens vegvesen.

Det er ikke bare antallet biler som vil være høyere enn normalt. I samme undersøkelse kommer det frem at 70 prosent av de som skal på bilferie vil tilbringe minst én uke eller mer ute på veien.

– Det reflekterer at man har tatt valget om bilferien, da skal det ikke være stress og mas. Man vil gjerne se flere ting samtidig, og det vitner om en god planlegging, forklarer hun.

Ranes har imidlertid en klar oppfordring.

– Mange skal kjøre langt i sommer. Vær opplagt, bytt på sjåfør og ta tiden det trenger. Så er det de tre hovedtingene vi alltid nevner. Kjør rusfritt, ha beltet på og hold fartsgrensene så blir veien mer sikker for deg selv og andre, sier hun.