Det hender relativt ofte at bilmodeller må tilbakekalles. Årsakene kan være høyst forskjellige. Noen ganger er det store og alvorlige feil som blir oppdaget og må utbedres.

Andre ganger kan det være mindre detaljer – som en liten software-oppdatering. Eller det kan hende at taket på bilen rett og slett risikerer å blåse av.

Sistnevnte er faktisk tilfelle for noen få Bentley-kunder akkurat nå.

Glasstaket løsner

Denne uken har nemlig luksusbilprodusenten informert NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) i USA om en tilbakekalling på enkelte eksemplarer av nye Bentley Continental GT.

Her er det oppdaget problemer med det fabrikkinstallerte soltaket – som på Continental GT ikke er rent lite. Undersøkelser viser at glasstaket ikke er festet skikkelig, på grunn av en dårlig limblanding. Som et resultat av dette kan kundene oppleve overdreven vindstøy og vannlekkasjer.

I noen tilfeller kan kundene dessuten risikere å få omgjort coupéen til cabriolet på mindre enn et blunk. Glasstaket kan rett og slett løsne og blåse av.

Bilene som er berørt skal være enkelte modeller produsert mellom 16. desember 2019 og 3. februar 2020.

Svært få biler

Etter det Broom kjenner til er finnes det foreløpig ingen eksempler hvor glasstaket har løsnet helt, men her vil naturligvis Bentley være på den sikre siden.

Tilbakekallingen forventes å starte 15. juni. Så langt gjelder den luftige tilbakekallingen kun et svært begrenset antall biler, trolig rundt tre eksemplarer.

Få biler til tross, regner vi med at det er noen Bentley-kunder i USA som holder litt ekstra godt på hatten de neste dagene.

Dersom du vil være helt på den sikre siden, og unngå tilbakekalling med ustabilt soltak, velger du bare denne: Nye Continental GT V8 Convertible.

V8 og 550 hk

Nye Bentley Continental GT kombinerer store mengder luksus, med brutale ytelser. På V8-utgaven leverer motoren på fire liter solide 550 hk og 770 Nm.

Det er nok til at luksusflaket klarer 0-100 km/t på bare 4 sekunder blank.

Toppfarten strekker seg helt til 318 km/t. Slik sett er det helt greit at soltaket sitter godt nok fast...

