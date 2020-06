Var én av de voldeligste byene i USA – så tok de drastiske grep

Etter at afroamerikanske George Floyd døde etter å ha bli kvalt av politiet under en pågripelse i Minneapolis i slutten av mai, har hundretusenvis av amerikanere tatt til gatene og krevd en endring hos politiet.

I byen hvor pågripelsen av Floyd skjedde, har byrådet besluttet at de skal omstrukturere politiet sitt, og bygge et nytt system.

Studieleder ved Politihøgskolen, Philip Christopher Tolloczko, kaller det «et radikalt forslag», men en by som har gjort nettopp dette er Camden i delstaten New Jersey.

Korrupt politi

Før reformen i 2012 ble Camden ofte kalt en av de voldeligste byene i USA. Blant de drøyt 75.000 innbyggerne var det over 170 åpne narkotika-markeder i omløp, ifølge CNN.

Korrupsjon blant politiet var høyst normalt, og flere søksmål viste at politibetjenter til stadighet plantet bevis på mistenkte, fabrikkerte politirapporter og kom med falske forklaringer under rettssaker.

I 2012 bestemte derfor byen seg for å fullstendig bryte opp politiet slik det var, og erstatte det med et helt nytt system.

Krevde en endring

Målet var å redusere den voldelige kriminaliteten i byen, og gjøre innbyggerne tryggere.

Louis Cappelli, representant for myndighetene i Camden County, sier at byen fortsatt har en vei å gå, men at innsatsen de siste åtte årene har vært svært suksessfull.

– Før fryktet innbyggerne i Camden politiet. De ønsket en endring på det, sier Cappelli til CNN.

NYTT FORHOLD: Innbyggerne i Camden har fått et helt nytt forhold til politiet. Foto: Camden County Police Department

Nå, åtte år senere, er situasjonen en helt annen.

Cappelli forteller at deres nye strategi er å forsøke løse problemer uten vold og straff.

Krav om hilserunde

Og det starter allerede i det politibetjentene har sin første arbeidsdag.

GRILLKONGE: En politibetjent griller pølser til naboene i området han patruljerer. Foto: Camden County Police Department

Når en ny politibetjent blir ansatt, er det et krav at de går en runde i nabolaget de er satt til å patruljere for å banke på dører og introdusere seg selv.

Under trening blir det gjort klart at makt og vold kun blir brukt som en aller siste utvei.

I tillegg til dette arrangerer politibetjentene grillfester i nabolagene, filmkvelder samt at de kjører rundt i nabolaget i isbiler for å gjøre seg kjent blant naboene.

Den nye måten politiet i Camden jobber på førte blant annet til at krimstatistikken sank nærmere 50 prosent.

– Vi ønsker å gjøre det klart for innbyggerne at denne byen er deres. Innbyggerne må kreve gatene som sine egne, og ikke la narkotikalangere og kriminelle kreve dem, sier Cappelli.