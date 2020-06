– Ikke noe problem om det ikke blir skirenn

– Du blir så klart bekymret for familien - og du vil jo heller ikke bli syk selv. Selv om det er i ferd med å bedre seg, så har det vært en uhyggelig situasjon. Jeg er redd for at det blir kaos. Jeg går fortsatt med hansker når jeg skal i butikken, det har blitt en vane, forklarer Heidi Weng.

Korona-pandemien har satt en støkk i 28-åringen. Hun poengterer at idrett i en slik verden som vi lever i nå blir mindre viktig.

– Hva tenker du om den kommende sesongen, mye virker usikkert?

– Hvis det ikke blir et eneste skirenn, så blir det ikke skirenn. Så enkelt er det. Jeg ser ikke problemet, det er viktigste er alle-mann-alle holder seg friske, sier Weng.

Skirenn ble det heller ikke da Weng sammen med Ragnhild Haga dro tidlig avgårde til verdenscupavslutningen i Nord-Amerika. Rennene ble avlyst og for de to var det bare å returnere hjem. Rett hjem i to ukers karantene.

– Jeg er vant til å være alene så jeg skal ikke klage. Jeg fikk ryddet litt hjemme, så det gikk fint. Jeg er jo veldig heldig i forhold til andre. Jeg kan være i ute i naturen, hvor jeg kan trene så mye jeg ønsker.

– Hvordan har du trent i denne perioden?

– Jeg har vært mest på Lillehammer og på Skeikampen og kost meg med at vinteren har vart så lenge. Jeg har vel aldri trent så mye i april, så nå var det på tide å komme igang med barmarkstreningen, forklarer Weng.

Etter en tung fjorårssesong endte Heidi Weng på andreplass i verdenscupen sammenlagt sist vinter, kun slått av Therese Johaug.