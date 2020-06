Det er ikke rent sjelden noen leier bil og ønsker å levere den tilbake et annet sted enn der de hentet den ut.

Da får bilutleieselskapet en utfordring, med biler som ofte må hentes og kjøres tilbake.

Derfor har også bransjen i mange år hatt ordninger der de har tilbudt privatpersoner å gjøre denne jobben, mot å ha gratis bil på turen.

Bilutleie-giganten Hertz er blant dem som har satt dette i systemet, med ordningen de kaller Freerider. Her kan alle over 21 år og med sertifikat enkelt reservere en bil. Bilen og første drivstofftank er gratis. Via en nettside, melder man seg inn og ser hvilke biler som er tilgjengelige og hvor de skal kjøres.

Har 10.000 biler i Norge

Freerider er en stor suksess i Sverige, men har frem til nå vært et ganske begrenset produkt i Norge. Nå skal det satses også her.

– Besøk venner og familie, eller dra til et sted i Norge du ikke har vært før. Hertz Freerider er perfekt for studenter og andre som kan være fleksible. Selve leien er helt gratis. Det eneste du eventuelt må betale selv er variable kostnader som kan oppstå, for eksempel bompasseringer, ferger, parkering og skader, sier Hallvard Nerbøvik, markeds- og kommunikasjonsdirektør for Hertz i Norge.

De har i dag over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10.000 nye biler.

Hertz har i dag over 500 utleiepunkter rundt om i Norge. Disse sitter til sammen på en flåte med over 10.000 biler. Dette bilet er for øvrig fra en av Hertz-avdelingene i USA. Foto: Scanpix.

Enkelt å bruke

– Vi har mange kunder, ikke minst i disse dager, som leier bil for å kjøre fra en by til en annen og dermed leverer bilen et annet sted enn der man hentet den ut. Med Hertz Freerider får vi bilen tilbake til sin hjemmebase og Freerider-kunden får en fin kjøretur. Vi har hele tiden biler som vi bør få tilbake til der de ble leid ut opprinnelig, sier Nerbøvik, i en pressemelding.

– Gjennom vår teknologiske plattform kan vi nå gjøre disse bilene tilgjengelig for våre kunder på en helt ny måte. Man ser enkelt hvor bilene er og hvor de skal. Nå vil det til enhver tid være flere biler man kan leie gratis. Kanskje må man kjøre til et sted man ikke har vært før, men vi tenker at det også er en del av opplevelsen med Hertz Freerider, sier Nerbøvik.

Hertz skal gi flere gratis leiebil når Freerider-konseptet utvides i Norge. Foto: Hertz

10 personer hver dag

Over 50.000 er allerede medlem i Hertz Freerider i Sverige.

- Basert på erfaringene fra Sverige, forventer vi å passere 3 500 slike gratisleier i året. Det betyr at 10 personer hver eneste dag kommer dit de bestemmer seg for å reise, tilnærmet helt gratis. Og selv om leien er gratis får man selvsagt nyte godt av hele vårt servicekonsept, sier Nerbøvik i Hertz.

