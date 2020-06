Trener dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang med ung jente

Ifølge dommen fra Heggen og Frøland tingrett var jenta 17 år da hun besøkte klubben som tiltalte drev sammen med sin kone. Hun begynte å trene her og fikk nærmt et tillitsforhold til treneren. Dette utviklet seg etterhvert til et seksuelt forhold. som varte fra 2009 og frem til mars 2017.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling og avhengighetsforhold ved at han gjentatte ganger skaffet seg seksuell omgang med fornærmede.

– Etter bevisføringen finner retten ikke at forholdet utviklet seg til et vanlig kjærlighetsforhold. Retten legger til grunn at de utsagn og uttalelser som kom fra fornærmedes side med hensyn til kjærlighet fra hennes side var en følge av det overmaktsforholdet tiltalte hadde over henne og den kontrollerende og manipulerende måte han opptrådte ovenfor henne, heter det i dommen.

Mannen nektet straffskyld, men erkjente at han hadde seksuell omgang med den 46 år yngre jenta. Tingretten har dømt mannen til ubetinget fengsel i to år og seks måneder. Han må også betale fornærmede 150 000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen er enstemmig.