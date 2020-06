Så langt har lille og ganske sære i3 vært eneste elbil fra BMW. Den tyske premiumprodusenten har skyndet seg sakte i sin elektriske satsing.

Men nå starter straks offensiven. BMW bekrefter at deres første helelektriske SUV, iX3, lanseres senere i år. Nå er iX3 ferdig homologert og fabrikken gjøres klar for serieproduksjonen som starter senere i sommer.

For første gang har BMW gjort disse testene for en helelektrisk bil i Kina og Europa, samtidig. Etter mer en 340 timer med ulike tester og over 7.700 kjørte kilometer, ble homologeringen ferdigstilt på fire uker. Resultatene er oversendt til relevante myndigheter rundt om i verden, slik at BMW iX3 kan typegodkjennes for de ulike markedene.

200 førproduksjons-biler

Serieproduksjonen av iX3 starter på BMW Brilliance-fabrikken i Shenyang i Kina senere i sommer. BMW Brilliance er et joint venture-selskap, som ble grunnlagt i 2003 av BMW Group og Brilliance China Automotive. BMW Brilliance-fabrikkene har en årlig produksjonskapasitet på 450.000 biler og har i en rekke år produsert ulike BMW-modeller.

X3 blir en modell med flere drivlinjer, blant dem den elektriske utgaven.

Mest kjent er de for de lange utgavene av eksempelvis BMW 3- og 5-serie for det kinesiske markedet. En betydelig andel av BMWs forskning og utvikling gjøres også av BMW Brilliance.

iX3 vil produseres på samme produksjonslinje som andre BMW X3-modeller. Det gir både høy effektivitet og stor fleksibilitet i produksjonen. Forberedelsene til serieproduksjonen har pågått i lang tid. Siden midten av 2019 er det produsert over 200 såkalte førproduksjons-biler, som er brukt til testing, utvikling og finjustering, før serieproduksjon settes i gang.

Jaguar var svært tidlig ute med elektrisk SUV

BMW har testet mye i iskalde strøk også, dette er fra testbanen langt nord i Sverige.

Testet i arktiske landskap

X3 blir den første modellen til det tyske bilmerket som tilbys med bensin og/eller dieselmotor, som ladbar hybrid og som elbil. Dette er i tråd med BMWs globale strategi om å tilby et bredt utvalg av modellvarianter tilpasset ulike behov omkring i verden. X3 er også et godt eksempel på BMWs posisjon som et internasjonalt selskap, da modellen også produseres i Spartanburg, USA og i Rosslyn, Sør-Afrika.

iX3 ble først vist som konseptbil i 2018. Sist vinter ble prototypen testet til sitt ytterste i arktiske landskap ved testsenteret til BMW Group i Arjeplog, Sverige, sammen med prototypene til BMW i4 og BMW iNEXT. Når BMW iX3 lanseres senere i 2020, blir den et rullende eksempel på at det er mulig å oppnå lang rekkevidde uten et veldig stort batteri.

Et par timer fra Norges-grensen gjør de seg klare til en ny tid

200 førproduksjons-biler har allerede rullet ut fra fabrikken i Kina. Snart starter produksjonen for fullt.

25 ladbare modeller

Etter foreløpige tall får BMW iX3 en rekkevidde på over 440 km (målt etter WLTP-metoden), fra et batteri med 74 kWt nettokapasitet.

iX3 får sin premiere i sommer. Da blir endelig design, flere tekniske detaljer og spesifikasjoner kjent. De to neste helelektriske modellene fra BMW følger allerede i neste år. I 2021 vil BMW da tilby fire vidt forskjellige elbiler; i3, iX3, i4 og iNEXT.

I 2023 vil BMW Group tilby minst 25 ladbare modeller, hvorav minst halvparten er helelektriske.

